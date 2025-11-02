Alexandru Nazare a explicat că, la acest moment, Ministerul Finanțelor nu are în plan o nouă majorare a TVA. El a spus că nu a susținut niciodată creșterea taxelor și că abordarea sa este una prudentă.

Potrivit ministrului, politica fiscală trebuie să protejeze stabilitatea și credibilitatea României, astfel încât statul să își poată menține capacitatea de finanțare.

Nazare a menționat că, deși măsura creșterii TVA-ului a fost necesară într-un anumit context, nu există motive pentru o nouă ajustare. El a adăugat că scopul principal al Guvernului este menținerea stabilității economice și evitarea dezechilibrelor care ar afecta mediul de afaceri.

„În acest moment, nu avem în plan o creștere a TVA-ului… Sunt foarte atent cu aceste declarații. Personal și ca liberal, nu am fost niciodată un fan al creșterii taxelor. Niciodată. Chiar dimpotrivă, al scăderilor. Dar aici e vorba de România, aici e vorba de stabilitatea economică, e vorba despre stabilitate, credibilitate, e vorba despre posibilitatea de a putea să ne împrumutăm”, a precizat Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

Ministrul Finanțelor a vorbit și despre scăderea consumului în România, spunând că efectele acestei tendințe se vor observa mai clar la finalul anului. El a afirmat că există măsuri care urmăresc corectarea acestei evoluții, pentru a evita o criză economică similară celei din perioada 2009–2010.

Nazare a subliniat importanța unui mesaj echilibrat din partea autorităților, care să încurajeze încrederea și stabilitatea în economie.

„Adică la finalul anului o să vedem exact care au fost efectele. Sunt efecte, dar o să vedem cât se mențin ele. Aveți deja măsuri care să îndrepte acest trend pentru că scăderea consumului în România a provocat situații mai complicate decât era situația anticipată în 2009-2010, de exemplu. Știți foarte bine, scăderea consumului ne-a băgat într-o criză mai mare decât ar trebui să fie și nu trebuie să intrăm. Adică trebuie sa dăm un mesaj echilibrat”, a precizat Alexandru Nazare.

Referindu-se la perspectivele economice, Alexandru Nazare a declarat că prognoza de creștere pentru 2025 este de 0,6%, însă pentru anul următor se estimează o îmbunătățire, cu o creștere de peste 1,2%.

El a spus că Ministerul Finanțelor lucrează la un buget pentru 2026 bazat pe un PIB de peste 2.000 de miliarde de lei și pe granturi nerambursabile în valoare de 10 miliarde de lei. Aceste fonduri, potrivit ministrului, vor contribui semnificativ la stimularea economiei.

„Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde și cu 10 miliarde în granturi. Aceste granturi sume nerambursabile se vor reflecta în creșterea economică. Și nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor a precizat că investițiile nu vor scădea, ci vor crește de la 75 la 83 de miliarde de lei. El a explicat că suplimentarea provine în special din fonduri europene și nu din bugetul de stat, subliniind că aceste proiecte sunt deja aprobate și urmează să fie implementate.