Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a recunoscut că majorarea accizelor la mai multe produse a dus la o diminuare a consumului, însă a explicat că impactul real al acestei scăderi va putea fi evaluat abia spre finalul anului.

Oficialul a precizat, într-o intervenție televizată, că în primele trei luni de la anunțarea măsurii s-a observat un comportament de tip „anticipativ” în rândul consumatorilor, urmat de un recul considerat previzibil.

Nazare a admis că există o diminuare clară a consumului, dar a subliniat că este prematur să fie făcute concluzii privind amploarea efectelor economice. Acesta a afirmat că doar la finalul anului vor putea fi analizate consecințele concrete, pentru a vedea în ce măsură reducerea se menține.

„La accize am avut în aceste trei luni un efect al anunţului. Deci, din momentul în care am anunţat deciziile, am avut o cheltuială mai mare, am încasa mai mult, după care am avut un recul oarecum aşteptat. Da, a scăzut consumul. Da, e cert, dar e prematur să vorbim despre efectele acestei scăderi. Aceste efecte le putem evalua într-un număr de luni. Adică la finalul anului o să vedem exact care au fost efectele. Sunt efecte, dar să vedem cât se menţin ele”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul a avertizat că este nevoie de mesaje echilibrate în spațiul public, pentru a evita o scădere excesivă a consumului, care ar putea amplifica dificultățile economice. El a adăugat că, potrivit prognozelor actuale, economia României este încă pe creștere, deși într-un ritm modest, de 0,6% în 2025.

Totodată, Nazare a menționat că pentru anul 2026 estimările sunt mai optimiste, indicând o creștere de 1,2% și un Produs Intern Brut proiectat la peste 2.000 de miliarde de lei.

În același context, ministrul a anunțat că bugetul pentru 2026 va include granturi nerambursabile în valoare de 10 miliarde de euro, care ar urma să stimuleze economia.

„Trebuie să dăm un mesaj echilibrat. În primul rând, în continuare avem o prognoză de creştere pentru 2025, dar e o creştere mică, da. Comisiile de prognoză au anunţat un 0,6% creştere pe acest an, dar avem şi o prognoza optimistă pentru anul viitor. Da, este 1,2%. Proiectăm un buget pentru 2026 cu un PIB de peste 2.000 de miliarde şi cu 10 miliarde în granturi, deci 10 miliarde în granturi pentru anul viitor. Aceste granturi, sume nerambursabile, se vor reflecta în creşterea economiei. Şi nu sunt singurele măsuri pe care le gândim în zona de relansare”, a adăugat Alexandru Nazare duminică, 2 noiembrie.

Măsura de majorare a accizelor, intrată în vigoare la 1 august, face parte din primul pachet guvernamental pentru reducerea deficitului, care prevede o creștere medie de 10% a accizelor la benzină, motorină, alcool și țigări, urmată de o nouă etapă de creștere programată pentru 1 ianuarie 2026.