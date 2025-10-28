Economia Republicii Moldova depășește o perioadă marcată de crize majore și intră într-o etapă de consolidare, reziliență și creștere sustenabilă, potrivit raportului de activitate prezentat marți, 28 octombrie, de viceprim-ministrul în exercițiu și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, la final de mandat.

Oficialul a transmis într-o sesiune publică organizată la Chișinău că evoluțiile recente din industrie, piața serviciilor, investiții și exporturi reprezintă semnale clare că economia națională a depășit faza de vulnerabilitate și se stabilizează consistent, în ciuda unui context regional complicat, afectat de război și schimbări ale economiei globale.

Doina Nistor a afirmat că, după ani de dificultăți suprapuse — pandemie, inflație înaltă și șocuri energetice — Republica Moldova începe să culeagă roadele măsurilor adoptate pentru sprijinirea mediului de afaceri și modernizarea economiei.

Ea a explicat că producția industrială se consolidează, industria serviciilor înregistrează un ritm spectaculos, iar investițiile prind avânt, în condițiile în care exporturile își diversifică tot mai mult piețele.

Vicepremierul în exercițiu a susținut că mediul antreprenorial a continuat să investească și să creeze locuri de muncă într-o perioadă plină de incertitudini, ceea ce arată soliditatea ecosistemului economic. Aceasta a declarat că își încheie mandatul „cu sentimentul unei fundații întărite”, care permite proiectarea unei strategii de creștere sustenabilă în anii următori.

„Antreprenorii au investit, au riscat, au creat locuri de muncă într-o perioadă dificilă. Închei mandatul cu convingerea că am întărit fundația pe care se poate construi creșterea economică. După ani marcați de crize suprapuse, pandemie, război, inflație și șocuri energetice, economia Moldovei arată în sfârșit semne clare de redresare și stabilizare. Se consolidează producția industrială, industria de servicii continuă să crească spectaculos, investițiile accelerează, iar exporturile își diversifică direcțiile”, a precizat Doina Nistor.

Potrivit datelor prezentate, produsul intern brut al Republicii Moldova a crescut în trimestrul al doilea din 2025 cu 1,1% în ritm anual și cu 1,6% comparativ cu trimestrul precedent. Nistor a precizat că aceste rezultate reprezintă un semnal favorabil privind revenirea economiei la un ritm normal de evoluție, în pofida încetinirii activității economice la nivel european și global.

Ea a subliniat că obiectivul strategic al executivului este dublarea PIB-ului până în 2030, pe baza investițiilor, a inovării și a integrării depline în piața unică europeană.

„Este un semnal clar că economia își reia ritmul, iar prognozele de creștere până la final de an sunt optimiste. Și asta este într-un context regional marcat de încetinire economică, de schimbarea regulilor în economia globală și de incertitudine. Cu alte cuvinte, motoarele economiei Moldovei s-au reaprins, iar percepția generală a mediului de afaceri este una cu încredere și continuitate. Economia Moldovei a trecut pragul fragilității și a intrat într-o fază de reziliență și creștere. Direcția este pusă, instrumentele sunt la îndemână și ritmul a fost prins. Prin planul de creștere am pus bazele unei strategii clare pentru următorii ani: dublarea PIB-ului până în 2030 prin investiții, inovare și integrare deplină în piața unică europeană”, a spus ministrul în exercițiu al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Un accent important al raportului a fost pus pe măsurile destinate IMM-urilor, considerate motorul principal al economiei. Conform ministrului, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a finanțat peste 2.270 de proiecte în ultimii ani, acordând aproape un miliard de lei în granturi. Bugetul destinat sprijinirii firmelor mici și mijlocii s-a triplat față de nivelul din 2022, ceea ce a dus la dublarea investițiilor realizate în economie și la susținerea a peste 30.000 de locuri de muncă.

În același timp, au fost eficientizate canalele de export, iar circa 67% din livrările externe sunt orientate către Uniunea Europeană, față de numai 35% în urmă cu zece ani. Doina Nistor a menționat că s-au negociat cote majorate pentru exportul de fructe în UE, menținând astfel accesul consolidat pe cea mai mare piață economică a lumii.

Pe zona investițiilor, oficialul a precizat că investițiile private au înregistrat șase trimestre consecutive de creștere, ajungând la 14,8% din PIB.

În plus, stocul de investiții străine directe a depășit șase miliarde de dolari în trimestrul al doilea al acestui an, cu 12% peste nivelul anterior, iar fluxurile nete s-au dublat față de aceeași perioadă din 2024. Aceste cifre sunt interpretate drept dovezi ale încrederii investitorilor internaționali în economia Moldovei.

Un alt capitol important al prezentării l-a vizat digitalizarea serviciilor pentru afaceri. Doina Nistor a informat că 70% dintre serviciile destinate companiilor sunt digitalizate, ceea ce înseamnă că aproximativ 80% dintre antreprenori interacționează electronic cu instituțiile statului. Aplicația EVO a facilitat emiterea a peste 200.000 de documente digitale, contribuind la reducerea birocrației și la eficientizarea administrației.

Vicepremierul în exercițiu a punctat că integrarea Moldovei într-o infrastructură economică și financiară comună cu UE reprezintă obiectivul central al guvernului.

Ea a anunțat finalizarea examenului de screening explicativ bilateral în domeniul economic și elaborarea pozițiilor de negociere, în cooperare strânsă cu instituțiile europene.

„Am legat economia noastră de infrastructura financiară și comercială a Europei. Integrarea Moldovei pe piața unică europeană este cel mai important proiect economic. Nu vorbim doar despre comerț liber, ci despre acces la cea mai mare economie integrată din lume, cu 450 de milioane de consumatori și reguli comune care aduc stabilitate, investiții și oportunități economice. Am finalizat cu succes screening-ul explicativ și bilateral și am pregătit pozițiile de negociere. Am lucrat în regim accelerat împreună cu colegii de la Bruxelles pentru ca Moldova să se conecteze cât mai rapid la piața unică și să beneficieze de avantajele sale economice acum”, a mai spus Nistor.

În plus, raportul a evidențiat adoptarea Legii freelancerilor, care introduce un regim fiscal simplificat, cu un impozit unic de 15% pentru cei ce lucrează pe cont propriu în sectorul serviciilor. Măsura va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026 și este destinată să modernizeze piața muncii și să stimuleze activitățile independente.

Doina Nistor a fost numită în martie 2025 în funcțiile de viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Raportul prezentat marchează finalul mandatului său în executiv, odată cu pregătirea noului Guvern ce va fi condus de către Alexandru Munteanu.