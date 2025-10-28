Alexandru Munteanu a precizat că va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților, subliniind că prioritatea principală a echipei sale este stimularea creșterii economice și pregătirea țării pentru aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani.

În noul Guvern, portofoliile principale sunt ocupate de persoane cu experiență în administrație și politică. Eugen Osmochescu va coordona domeniul economiei și digitalizării în calitate de viceprim-ministru, iar Vladimir Bolea se va ocupa de infrastructură și dezvoltare regională, tot din poziția de vicepremier. Cristina Gherasimov va gestiona dosarul integrării europene, în timp ce Mihai Popșoi va conduce Ministerul Afacerilor Externe. Valeriu Chiveri va fi responsabil pentru reintegrarea țării.

„Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica Moldova este pregătită de aderare la UE în următorii ani”, a scris Alexandru Munteanu pe Facebook.

Postarea realizată de Alexandru Munteanu poate fi vizualizată aici.

În domeniul educației, Ministerul Educației și Cercetării va fi condus de Dan Perciun, iar Ludmila Catlabuga va prelua portofoliul Agriculturii și Industriei Alimentare. Daniella Misail-Nichitin va conduce Ministerul de Interne, iar Vladimir Cojuhari va fi ministrul Justiției. Finanțele vor fi gestionate de Andrian Gavrilița, în timp ce Natalia Plugaru va coordona activitatea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministerul Sănătății va fi condus de Emil Ceban, cel al Mediului de Gheorghe Hajder, iar Cristian Jardan va prelua Ministerul Culturii.

Dorin Junghietu va fi responsabil pentru domeniul energiei, iar Anatolie Nosatîi va continua să conducă Ministerul Apărării. Funcția de secretar general al Guvernului va fi deținută de Alexei Buzu.

Noua echipă guvernamentală urmează să fie prezentată Parlamentului Republicii Moldova pentru votul de încredere. Cum Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) deține o majoritate absolută în Legislativ, învestirea noului Guvern nu ar trebui să întâmpine dificultăți.

Amintim că decizia privind desemnarea lui Alexandru Munteanu a fost oficializată pe 24 octombrie, când președintele Maia Sandu a semnat decretul prin care îl numește candidat la funcția de prim-ministru, după consultările cu grupurile parlamentare.