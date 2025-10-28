Republica Moldova va putea primi gaze direct din zona Mării Caspice și din terminalele LNG din Grecia, odată cu includerea sa în Coridorul Vertical de gaze — o rută energetică de importanță strategică ce leagă Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina.

Ministrul moldovean interimar al Energiei, Dorin Junghietu, a făcut acest anunț la București, în cadrul reuniunii ministeriale a Grupului pentru Conectivitate Energetică din Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC).

Dorin Junghietu a evidențiat contribuția esențială a Moldovei la formarea produsului regional de capacitate „Ruta 1”, ce permite transportul gazelor din sudul Europei către Ucraina, prin intermediul rețelelor din Grecia, Bulgaria, România și Republica Moldova.

Guvernul de la Chișinău a decis extinderea perioadei de aplicare până în aprilie 2026 și diminuarea cu jumătate a tarifelor de transport practicate de operatorul Vestmoldtransgaz la punctele de interconectare Căușeni și Grebenyky.

„Prin acest mecanism, nu doar sprijinim Ucraina în efortul de a-și asigura stocurile de gaze pentru iarnă, dar și creăm oportunități comerciale pentru operatorii din Moldova și din întreaga regiune”, a explicat ministrul moldovean.

Oficialul de la Chișinău a reamintit că Energocom a fost prima companie care a folosit în scop comercial această rută, livrând gaze naturale lichefiate provenite din Statele Unite prin terminalul LNG de la Alexandroupolis, în Grecia.

Ministrul interimar al Energiei de peste Prut a declarat că Republica Moldova abordează iarna 2025–2026 având asigurat peste 90% din consumul necesar de gaze naturale.

Creată de Comisia Europeană, inițiativa CESEC are ca obiectiv principal accelerarea integrării piețelor energetice din Europa Centrală și de Sud-Est, precum și consolidarea legăturilor regionale de interconectare.