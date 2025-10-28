Premierul Viktor Orban speră să colaboreze cu Andrej Babis, liderul partidului populist de dreapta care a câștigat recentele alegeri parlamentare din Cehia, precum și cu prim-ministrul slovac Robert Fico. Cei trei ar urma să organizeze întâlniri și consultări preliminare înaintea summit-urilor europene, în vederea alinierii strategiilor privind sprijinul acordat Ucrainei.

Balazs Orban, consilier și apropiat al premierului ungar, a confirmat existența unei inițiative de formare a unui bloc anti-Ucraina în Consiliul European. Acesta a afirmat că modelul de cooperare ar putea urma exemplul grupului Vișegrad 4, format anterior din Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia. În timpul crizei migrației, alianța Vișegrad 4 a avut o influență considerabilă asupra politicilor europene, opunându-se relocării obligatorii a migranților și promovând măsuri stricte anti-imigrație și pro-familie.

După invadarea Ucrainei de către Rusia, unitatea acestui grup s-a destrămat, Polonia adoptând o poziție dură împotriva Moscovei, în timp ce Ungaria a continuat să mențină relații cordiale cu Kremlinul. În prezent, Robert Fico și Andrej Babis împărtășesc viziunea lui Viktor Orban privind nevoia unui dialog cu Rusia, în locul sancțiunilor economice și al sprijinului militar acordat Kievului.

„Cred că va veni – și va fi din ce în ce mai vizibil. A funcționat foarte bine în timpul crizei migrației. Așa am putut rezista”, a declarat Balazs Orban, conform Politico.

Andrej Babis a fost criticat în spațiul politic european pentru reticența față de continuarea ajutorului european către Ucraina. Ministrul ceh de Externe a avertizat că Babis ar putea deveni un aliat fidel al lui Viktor Orban în cadrul Consiliului European, susținându-i agenda politică.

Consilierul premierului ungar a mai declarat că partidele tradiționale europene, precum Partidul Popular European, ar putea ajunge în viitor să se poziționeze împotriva președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit lui Balazs Orban, Ungaria dispune deja de o rețea extinsă de think tank-uri, inclusiv la Bruxelles și în spațiul transatlantic, și caută constant parteneri pe diverse teme pentru a consolida influența sa în Europa.

„Așadar, această reconstrucție a Vișegradului 4 este în desfășurare. Avem a treia cea mai mare facțiune parlamentară europeană. Avem o rețea de think tank-uri, care este răspândită aici (n.red. la Bruxelles) și are și o ramură transatlantică. Și căutăm parteneri, aliați pe fiecare subiect”.

Premierul Viktor Orban, aflat la conducerea guvernului de la Budapesta de 15 ani, se pregătește pentru o nouă campanie electorală într-un context intern dificil. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, depășește în unele sondaje partidul de guvernământ Fidesz. În legătură cu alegerile din anul următor, consilierul premierului a anunțat o confruntare electorală dură și a acuzat Bruxelles-ul de orchestrarea unui efort politic coordonat pentru înlăturarea guvernului ungar, acțiune care ar include susținerea opoziției.

Tot în acest context, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a reafirmat opoziția Budapestei față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Oficialul a declarat că Ungaria va bloca începerea negocierilor de aderare atâta timp cât actualul guvern rămâne la putere. Szijjarto a precizat că Ungaria este în prezent singurul stat membru al Uniunii care se opune deschiderii capitolelor de negociere cu Ucraina, subliniind că, atât timp cât el va fi ministru de externe și Viktor Orban va rămâne prim-ministru, acest proces nu va fi lansat.