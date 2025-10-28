Adrian Codirlașu, CFA România, a publicat pe pagina sa de Facebook o poză cu activele Lukoil care au ajuns, pe 27 octombrie, la cel mai mic nivel.

Potrivit imaginii, într-o singură zi, activele Lukoil au scăzut cu 6,70%.

Scăderea prețului activelor Lukoil a venit în contextul în care grupul rus a anunțat intenția de vânzare a activelor internaționale, după ce Statele Unite ale Americii (SUA) i-a impus măsuri restrictive.

Transferul activelor se realizează respectând condițiile stabilite printr-o licență de încetare și renunțare, emisă de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei Statelor Unite.

Potrivit comunicatului, compania va depune cerere pentru prelungirea licenței, dacă situația o va impune, pentru a menține funcționarea neîntreruptă a activelor sale la nivel internațional.

BTA reamintește că, săptămâna trecută, Statele Unite au aplicat sancțiuni împotriva principalelor companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, ca reacție la conflictul din Ucraina.

Ministrul bulgar al Justiției, Georgi Georgiev, a declarat ieri că rafinăria din Burgas, alături de câteva filiale ale grupului Lukoil din Bulgaria, se încadrează în criteriile stabilite.

Potrivit declarației sale, noile sancțiuni aplicate Lukoil vor fi implementate în termen de o lună.

Parlamentul a stabilit la 24 octombrie că transferul activelor companiei ruse din Bulgaria va putea fi realizat doar după aprobarea Consiliului de Miniștri și obținerea unui aviz favorabil din partea Agenției de Stat pentru Securitate Națională (SANS).

În cadrul celei de-a doua lecturi, deputații au aprobat un amendament la Legea pentru stimularea investițiilor.

La scurt timp înainte ca sancțiunile să fie implementate, Trump a decis să suspende summitul programat cu președintele rus Vladimir Putin, care a calificat măsurile drept „semnificative”, dar insuficiente pentru a afecta serios economia Rusiei, deja afectată de multiple restricții internaționale.

Noile sancțiuni vor bloca accesul la toate activele Rosneft și Lukoil aflate în Statele Unite și vor împiedica companiile americane să întrețină relații comerciale cu aceste firme.

Săptămâna trecută, la două zile după ce sancțiunile au fost anunțate, secretarul de stat pentru energie al României, Cristian Bușoi, a declarat pentru Politico că Lukoil va fi acum „obligată” să vândă rafinăria Petrotel înainte de termenul stabilit pentru luna următoare.

Potrivit site-ului investing.com, la ora redactării acestui articol, activele Lukoil au crescut cu 0,99% față de ziua de ieri.