Anunțul privind vânzarea activelor a fost publicat luni pe site-ul oficial al companiei. Lukoil a precizat că decizia este luată „din cauza introducerii unor măsuri restrictive” și că a început deja să analizeze ofertele potențialilor cumpărători.

Procesul se desfășoară în baza unei licențe de încetare și renunțare emise de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA. Compania a menționat că va solicita o prelungire a licenței, dacă va fi necesar, pentru a asigura continuarea exploatării activelor sale până la finalizarea tranzacțiilor.

Statele Unite au impus săptămâna trecută sancțiuni celor mai mari companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, ca parte a răspunsului la războiul din Ucraina. Măsurile prevăd înghețarea tuturor activelor deținute de aceste companii în SUA și interzicerea oricăror tranzacții cu parteneri americani.

Washingtonul a stabilit un termen de o lună pentru întreruperea legăturilor comerciale cu entitățile ruse, după care companiile care nu respectă sancțiunile vor risca excluderea de pe piața americană.

În Bulgaria, ministrul Justiției, Georgi Georgiev, a declarat că noile sancțiuni împotriva Lukoil vor intra în vigoare peste o lună și vor afecta inclusiv rafinăria din Burgas.

Parlamentul bulgar a adoptat recent un amendament la Legea privind promovarea investițiilor, prin care vânzarea activelor companiei ruse va putea fi făcută doar cu aprobarea Consiliului de Miniștri și avizul Agenției de Securitate Națională (SANS).

Lukoil deține și rafinăria Petrotel din Ploiești, iar potrivit secretarului de stat român pentru energie, Cristian Bușoi, compania va avea „obligația de a vinde” această unitate înainte de termenul limită impus prin sancțiuni.

Oficialul român a declarat pentru publicația Politico că România ar fi „bucuroasă să nu mai aibă Lukoil” printre operatorii energetici activi.

Grupul rus operează în prezent sute de benzinării în Uniunea Europeană – dintre care aproximativ 200 în Belgia – și controlează rafinării mari în România și Bulgaria. Totodată, deține o participație de 45% la o fabrică de prelucrare a combustibililor din Țările de Jos.

Conform datelor citate de Politico, Lukoil furnizează în continuare petrol țărilor dependente de importurile din Rusia, precum Ungaria și Slovacia, care beneficiază de derogări speciale de la sancțiunile impuse de UE. Aceste state acoperă între 86% și 100% din necesarul de petrol prin livrări din Federația Rusă.

Președintele rus Vladimir Putin a reacționat după anunțul sancțiunilor declarând că măsurile americane sunt „serioase”, dar insuficiente pentru a destabiliza economia rusă, deja afectată de numeroase restricții internaționale. În același timp, președintele american Donald Trump a decis anularea summitului planificat cu liderul de la Kremlin, pe fondul tensiunilor generate de noul val de sancțiuni.