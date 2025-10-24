Nicuşor Dan a precizat că, în contextul sancțiunilor impuse de SUA, România a acționat deja solidar cu Uniunea Europeană în cazul Lukoil, susținând pachetele 19 și 20 de sancțiuni, și a sugerat că țara noastră ar putea continua să adopte măsuri similare în perioada următoare.

”În discuţia despre pachetul 19 şi pachetul 20 al Uniunii a fost rostit cuvântul Lukoil. Deci până în acest moment România a acţionat solidar cu ţările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancţiuni. Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel.”, a spus președintele.

Nicuşor Dan a subliniat că discuțiile privind sancțiunile implică și evaluarea efectelor secundare asupra anumitor sectoare din industria proprie sau a partenerilor economici.

”Ăsta e motivul pentru care nu te duci deodată cu toate sancţiunile”, a mai declarat şeful statului.

Consiliul European, întrunit joi, a reafirmat angajamentul UE față de Ucraina. Conform concluziilor adoptate, ajutorul total acordat Kievului de la începutul invaziei ruse se ridică la 177,5 miliarde de euro, provenind din contribuțiile comune ale instituțiilor europene și ale statelor membre.

Liderii europeni au precizat că sprijinul financiar va fi „regulat și previzibil” în următorii ani, pentru a garanta stabilitatea economică și securitatea militară a Ucrainei.

Declarația finală stabilește alocări bugetare pentru 2025 în valoare totală de 20,5 miliarde de euro. Din acestea, 6,5 miliarde de euro vor fi direcționate prin programul „Ukraine Facility”, pentru sprijin direct al economiei ucrainene, iar 14 miliarde de euro provin din inițiativa G7 ERA, reprezentând profiturile generate de activele rusești înghețate în instituțiile financiare europene.

Astfel, o parte din sprijinul financiar pentru Ucraina este acoperit indirect din profiturile bunurilor blocate ale Rusiei, o soluție considerată echitabilă de liderii europeni, prin care agresorul contribuie, indirect, la repararea pagubelor provocate.

Conform documentului oficial adoptat la Bruxelles, statele membre UE au convenit să mențină sprijinul pentru Ucraina și în următorii doi ani, acordând o atenție specială nevoilor de apărare și reconstrucție. Consiliul European a cerut Comisiei Europene să înainteze cât mai rapid propuneri concrete pentru finanțarea în perioada 2026–2027.

Liderii europeni au subliniat că sprijinul pentru Kiev nu va fi influențat de evoluțiile politice interne din statele membre, transmitând un mesaj de stabilitate și coerență, chiar și în contextul unor alegeri sau schimbări guvernamentale viitoare.

Documentul subliniază că sprijinul va fi acordat „până la încetarea agresiunii ruse și până când Kievul va putea funcționa independent economic și militar”.