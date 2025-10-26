Kremlinul a spus că nu este corect să se spună că întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump a fost anulată, dar că aceasta trebuie pregătită în detaliu. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat că președinții nu se pot întâlni doar ca să se vadă pentru că nu au timp de pierdut. El a adăugat că Putin și Trump le-au cerut ministrului de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, și secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, să pregătească această întâlnire.

Peskov a spus și că sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor ruse Lukoil și Rosneft sunt o „măsură neprietenoasă”. Totuși, el a subliniat că Rusia dorește să aibă relații bune cu toate țările, inclusiv cu SUA. El a explicat că, în ciuda declarațiilor lui Trump, Rusia trebuie să își urmeze propriile interese, care sunt de a menține relații normale cu toate statele.

Peskov a mai spus că măsurile luate de SUA în ultima săptămână au fost un gest ostil și au afectat șansele de îmbunătățire a relațiilor dintre cele două țări. Cu toate acestea, el a precizat că Rusia nu va renunța la dorința de a avea legături mai bune cu SUA și va continua să acționeze în interesul propriu.

E a avertizat că Rusia va urmări penal orice persoană implicată în posibila confiscare a bunurilor rusești înghețate în străinătate.

„Președinții nu se pot întâlni doar de dragul întâlnirii, nu pot pur și simplu să-și piardă timpul și sunt deschiși în privința asta. De aceea i-au instruit pe (ministrul rus de externe Serghei) Lavrov și (secretarul de stat american Marco) Rubio să pregătească acest proces. Procesul este complicat. În ciuda diverselor nuanțe exprimate de președintele Statelor Unite, trebuie să rămânem orientați către interesele noastre. Interesele noastre sunt de a construi relații bune cu toate țările, inclusiv cu Statele Unite. Desigur, măsurile luate săptămâna aceasta au fost un gest neprietenos. Ele au afectat într-adevăr perspectivele de relansare a relațiilor noastre. Dar asta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la aceste aspirații. Trebuie să facem ceea ce este în avantajul nostru”, a precizat, duminică, Peskov.

Recent, președintele SUA, Donald Trump, a refuzat o întâlnire cu Putin până la obținerea unor progrese în negocierile pentru pace în Ucraina. Deși a menționat că în trecut a avut o relație bună cu liderul rus, Trump a catalogat situația actuală drept „foarte dezamăgitoare”.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat, după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, că întâlnirea dintre Trump și Putin nu a fost anulată definitiv și ar putea avea loc la o dată ulterioară, contrazicând declarațiile recente ale președintelui SUA.

Summitul, inițial planificat la Budapesta, Ungaria, a fost suspendat marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat, iar Trump a invocat „lipsa progresului diplomatic” pentru amânarea discuțiilor. Dmitriev s-a arătat însă optimist, afirmând că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape de o soluție diplomatică”, fără a oferi detalii despre posibilele elemente ale acordului.