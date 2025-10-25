Indicele prețurilor de consum (CPI) a urcat cu 0,3% față de august, în timp ce inflația anuală s-a menținut la 3%, sub estimarea de 3,1%. Inflația de bază, care exclude alimentele și energia, a crescut cu 0,2% lunar și a rămas la 3% anual, indicând o temperare a presiunilor inflaționiste. Creșterea de 4,1% a prețului benzinei a fost principalul factor care a ridicat indicele general, în timp ce costurile locuințelor, cu cea mai mare pondere în CPI, au avansat doar cu 0,2%.

Prețurile la alimente au crescut cu 0,2% lunar și 3,1% anual, iar energia a urcat cu 2,8%.

”Inflaţia nu mai surprinde negativ. Nu încetineşte rapid, dar nici nu se accelerează periculos”, a declarat David Russell, analist la TradeStation.

Raportul CPI oferă o imagine parțială asupra economiei americane, în contextul suspendării celorlalte statistici oficiale din cauza blocajului bugetar de la Washington. Totuși, analiștii consideră că datele confirmă o temperare a presiunilor inflaționiste și susțin o reducere a dobânzii cheie de către Rezerva Federală cu 0,25 puncte procentuale, de la nivelul actual de 4%–4,25%.

Piețele financiare au reacționat pozitiv: indicii bursieri majori au urcat ușor, iar randamentele obligațiunilor americane au scăzut. Investitorii mizează aproape sigur pe o tăiere a dobânzii la următoarea ședință a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), urmată de o nouă reducere în decembrie.

Economiștii avertizează însă că perspectivele rămân incerte, din cauza tarifelor comerciale impuse de administrația Trump, care ar putea readuce presiuni inflaționiste, și a încetinirii pieței muncii, care limitează spațiul pentru o politică monetară agresivă.