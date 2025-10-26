Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, nu crede că va exista o pace de durată în Ucraina cât timp Vladimir Putin conduce Rusia. El a spus că, dacă nu se schimbă ceva important în Rusia, conflictul ar putea deveni un „război fără sfârșit”. Tusk a spus că principala problemă acum este câte victime vor mai fi, dar crede cu tărie că Ucraina va rămâne un stat independent.

El a menționat că Rusia trece prin mari probleme economice, mai ales din cauza noilor sancțiuni impuse de Statele Unite ale Americii companiilor petroliere rusești. Totuși, a spus că Rusia are un avantaj față de Occident, în special față de Europa — și anume că rușii sunt pregătiți să lupte în timp de război.

Tusk a avertizat și Marea Britanie să nu creadă că războiul este ceva îndepărtat. El a spus că Rusia ar putea lovi orice capitală europeană, chiar și Londra, cu rachete nucleare. Tusk a precizat că deja ne confruntăm cu atacuri puternice în spațiul cibernetic.

„Acum principala întrebare este câte victime vom vedea. Nu am nicio îndoială că Ucraina va supravieţui ca stat independent. Sunt gata să lupte în timp de război, aceasta este întrebarea crucială. Rusia ar putea ajunge în orice capitală europeană, inclusiv la Londra, cu rachete balistice cu încărcătură nucleară. Suntem deja expuşi unor atacuri masive în spaţiul cibernetic”, a spus Tusk în cadrul unui interviu acordat pentru ziarul britanic „The Sunday Times”.

De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a refuzat o întâlnire cu Putin până la obținerea unor progrese în negocierile pentru pace în Ucraina. Deși a menționat că în trecut a avut o relație bună cu liderul rus, Trump a catalogat situația actuală drept „foarte dezamăgitoare”.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat, după sosirea la Washington pentru discuții cu oficialii americani, că întâlnirea dintre Trump și Putin nu a fost anulată definitiv și ar putea avea loc la o dată ulterioară, contrazicând declarațiile recente ale președintelui SUA.

Summitul, inițial planificat la Budapesta, Ungaria, a fost suspendat marți după ce Rusia a respins un armistițiu imediat, iar Trump a invocat „lipsa progresului diplomatic” pentru amânarea discuțiilor. Dmitriev s-a arătat însă optimist, afirmând că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape de o soluție diplomatică”, fără a oferi detalii despre posibilele elemente ale acordului.