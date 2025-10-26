Președintele Vladimir Putin a declarat într-un videoclip oficial difuzat de Kremlin că testele decisive ale rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik au fost finalizate. El a ordonat demararea pregătirii infrastructurii necesare pentru introducerea acestei arme în dotarea forțelor armate ruse.

”Este o creaţie unică, pe care nimeni altcineva în lume nu o are”, a dat asigurări liderul de la Kremlin.

Putin a evidențiat că racheta Burevestnik („Pasărea Furtunii” în rusă) ar avea o „rază de acțiune nelimitată”.

Conform șefului Statului Major rus, Valeri Gherasimov, la ultimul test efectuat pe 21 octombrie, Burevestnik a rămas în zbor aproximativ 15 ore, parcurgând o distanță de 14.000 de kilometri.

”Aceasta nu este o limită a acestei arme”, a adăugat el. ”Caracteristicile tehnice ale Burevestnik îi permit să fie folosită cu o precizie garantată împotriva unor instalaţii extrem de bine protejate, indiferent unde se află”, a declarat el.

Vladimir Putin a declarat încă din 2018 că armata rusă dezvoltă aceste rachete, despre care susține că ar putea depăși aproape toate sistemele de interceptare existente.

Un atac cu drone rusești asupra Kievului s-a soldat cu trei victime și aproape treizeci de răniți, inclusiv șase copii, a informat duminică primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, potrivit lefigaro.fr.

„Conform primelor informaţii, trei persoane au murit şi 27 au fost rănite” în cartierul Desnianski din Kiev, a scris Vitali Klitschko pe Telegram.

Atacul cu drone asupra Kievului a provocat, pe lângă victime, și pagube materiale semnificative, iar în mai multe apartamente ale unui bloc au izbucnit incendii, care au fost stinse ulterior. În cartierul Obolonski, resturi de drone au căzut pe un bloc de 16 etaje, a precizat primarul capitalei, Vitali Klitschko.

Incidentul survine la o zi după alte bombardamente rusești asupra Ucrainei, care au ucis patru persoane și au rănit alte douăzeci în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Pe plan diplomatic, președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu „își va pierde timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus Vladimir Putin fără un acord concret pentru a pune capăt conflictului din Ucraina. „Nu voi pierde timpul. Am avut întotdeauna o relație excelentă cu Vladimir Putin, dar acest lucru a fost foarte dezamăgitor”, a adăugat el, referindu-se la eforturile sale de a media conflictul dintre Moscova și Kiev.

Un emisar al Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite din vineri pentru discuții cu oficiali ai administrației Trump. Potrivit presei americane, Dmitriev s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu Steve Witkoff, unul dintre emisarii lui Donald Trump, urmând să continue discuțiile cu membri ai administrației americane duminică, conform unei surse apropiate negocierilor.