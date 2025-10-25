Ministrul Apărării din Norvegia, Tore Sandvik, a spus că Rusia trimite arme nucleare și submarine de atac la Cercul Polar Arctic, pregătindu-se pentru un posibil conflict cu NATO. Tore Sandvik a precizat că autoritățile din Oslo au observat că Rusia își mărește activitățile și stocurile de arme în peninsula Kola, unde se află Flota Nordică și o parte din arsenalul nuclear rus.

Ministrul a mai spus că președintele rus Vladimir Putin vrea să controleze complet zona arctică, ca să poată bloca accesul NATO la două rute maritime importante pentru aprovizionarea forțelor occidentale în caz de război.

Sandvik a subliniat că Rusia acumulează arme în Kola, inclusiv focoase nucleare, care nu sunt îndreptate doar spre Norvegia, ci și spre Marea Britanie, Canada și SUA. El a adăugat că Norvegia urmărește atent zona pentru NATO și că observă teste cu arme noi, cum ar fi rachete hipersonice, torpile și focoase nucleare.

„Rusia acumulează arme în peninsula Kola, unde se află una dintre cele mai mari cantități de focoase nucleare din lume. Acestea nu sunt îndreptate doar spre Norvegia, ci și spre Marea Britanie și peste pol, spre Canada și SUA. Suntem ochii și urechile NATO în această zonă și vedem că testează arme noi, de exemplu rachete hipersonice, dar și torpile și focoase nucleare”, a declarat Sandvik într-un interviu acordat pentru „The Telegraph”.

Sandvik a explicat că peninsula Kola se află în partea de nord-vest a Rusiei, în zona Cercului Polar Arctic, aproape de Finlanda și de nordul îndepărtat al Norvegiei. El a spus că regiunea este cunoscută pentru că găzduiește cel mai mare stoc de arme nucleare din lume și are un rol important în strategia Rusiei de a putea riposta după un atac nuclear.

Ministrul a adăugat că, în strategia nucleară, „a doua lovitură” înseamnă capacitatea unei țări de a lansa un contraatac devastator după ce a fost atacată, cum este forța de descurajare bazată pe submarine și rachete Trident a Marii Britanii. De asemenea, Sandvik a precizat că peninsula Kola este baza Flotei Nordice ruse.

Sandvik a spus că, în prezent, peninsula Kola este folosită pentru un scop și mai periculos: testarea unor arme noi și puternice ale Rusiei și creșterea capacităților nucleare ale lui Putin. El a menționat că, deși invazia din Ucraina a costat Rusia foarte mult, Flota Nordică rămâne intactă și este modernizată, cu o fregată nouă și un submarin multirol construit în ultimii doi ani. Sandvik a spus că cel mai periculos lucru la Rusia în acest moment sunt submarinele sale. Chiar dacă Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina, amenințarea cu focoase nucleare și capacitatea de a lansa o „a doua lovitură” din Kola o mențin ca superputere.

Ministrul a explicat că, înainte de această modernizare, Flota Nordică avea cel puțin 16 submarine nucleare și un tip de rachetă hipersonică, Zirkon, care poate călători de opt ori mai repede decât sunetul. El a adăugat că Norvegia, împreună cu Statele Unite și Marea Britanie, urmărește îndeaproape activitatea din Kola în fiecare moment, într-o operațiune pe care a descris-o ca fiind cea mai importantă de supraveghere din NATO.

„Chiar dacă pe Putin îl costă mult invazia în Ucraina – unde a pierdut deja un milion de soldați – Flota Nordică este intactă. Și o dezvoltă. Au o fregată nouă și un nou submarin multirol, dezvoltate doar în ultimii doi ani. Cel mai amenințător lucru legat de Rusia în acest moment sunt submarinele sale.Chiar dacă Rusia nu este capabilă să câștige în Ucraina, amenințarea focoaselor nucleare și capacitatea de a administra o a doua lovitură de aici, din Kola, îi face încă pe ruși să fie o superputere”, a estimat Sandvik.

Sandvik a spus că, în timp ce Rusia continuă războiul din Ucraina și desfășoară operațiuni împotriva aliaților occidentali din Europa, Norvegia și Marea Britanie se tem că regiunea arctică ar putea deveni un nou câmp de luptă cu Moscova. El a explicat că topirea ghețurilor a deschis noi rute maritime foarte profitabile, pentru că scurtează la jumătate distanța dintre Europa și Asia. Sandvik a adăugat că oficialii de la Oslo avertizează că există o luptă intensă pentru controlul a două rute strategice în Arctica, importante ca linii de aprovizionare în caz de război cu Rusia.

Prima rută este Gap Bear, zona de apă dintre Norvegia și insula Svalbard, pe care navele rusești trebuie să treacă pentru a ajunge în Oceanul Atlantic. A doua este Gap-ul GIUK, un traseu naval între Groenlanda, Islanda și Regatul Unit. Sandvik a spus că Putin vrea să controleze Gap-ul Bear ca să folosească submarinele și Flota Nordică și intenționează să blocheze NATO la Gap-ul GIUK. El a subliniat că toate planurile militare ale Rusiei se concentrează pe aceste zone, iar cel mai important pentru Norvegia este să mențină controlul asupra lor.

„Putin trebuie să controleze Gap-ul Bear pentru a se asigura că își poate folosi submarinele și Flota Nordică. Și intenționează să refuze aliaților NATO accesul la Gap-ul GIUK. Toate doctrinele și planurile sale militare sunt despre asta. Așadar, cel mai important lucru pentru Norvegia este să aibă controlul asupra acestor breșe”, explică Sandvik.

Sandvik a spus că, dacă războiul din Ucraina se va încheia, Cercul Arctic ar putea deveni următoarea zonă importantă de tensiune, pentru că există riscul ca Putin să trimită trupe pentru a amenința granițele Finlandei. El a precizat că Putin nu caută pace și nu vrea un acord stabil cu Ucraina. Sandvik a explicat că, chiar dacă ar exista o pace cu soldați pe teren și o situație aparent stabilă, analizele arată că Putin ar putea mobiliza milioane de soldați aproape de granița cu Finlanda.