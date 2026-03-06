Finlanda a decis să relaxeze interdicția privind armele nucleare pe teritoriul său, o mișcare care a stârnit îngrijorare la nivel internațional și a atras avertismente ferme din partea Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că această decizie „crește riscurile pentru securitatea continentală europeană” și poate fi percepută ca o amenințare directă la adresa Moscovei.

Potrivit ministrului apărării finlandez, Antti Häkkänen, legislația care interzicea armele nucleare, în vigoare din 1980, „nu mai corespunde nevoilor Finlandei ca membru NATO”. Häkkänen a subliniat că armele nucleare ar putea fi aduse pe teritoriul Finlandei doar dacă cerințele apărării naționale o impun, reflectând o adaptare majoră a strategiei de securitate a țării nordice.

Finlanda are o frontieră de peste 1.000 de kilometri cu Rusia și a menținut neutralitatea în timpul Războiului Rece. Totuși, invazia Rusiei în Ucraina a determinat Helsinki să adere la NATO în 2023 și să reevalueze politica sa de apărare, inclusiv rolul armelor nucleare.

Decizia Finlandei urmează unor măsuri similare luate de Suedia și vine într-un moment în care Franța, sub președinția lui Emmanuel Macron, își extinde arsenalul nuclear și explorează cooperarea europeană pentru desfășurarea temporară a armelor nucleare și a avioanelor de luptă nucleare în străinătate.

Analiștii europeni avertizează că aceste schimbări marchează o creștere a tensiunilor în Europa și o reevaluare strategică a rolului NATO și al armelor nucleare în asigurarea securității regionale.

Dmitri Peskov a avertizat că prin amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să amenințe Rusia. Comentariile Kremlinului subliniază îngrijorarea Moscovei privind extinderea capacităților nucleare în apropierea granițelor sale.

„Această declarație sporește vulnerabilitatea Finlandei, o vulnerabilitate provocată de acțiunile autorităților finlandeze. Faptul este că, prin amplasarea de arme nucleare pe teritoriul său, Finlanda începe să ne amenințe. Iar dacă Finlanda ne amenință, vom lua măsurile corespunzătoare.”, arată acesta.

Reacția Finlandei survine după ce președintele francez, Emmanuel Macron, a prezentat recent planuri de extindere a arsenalului nuclear al Franței și de consolidare a cooperării cu partenerii europeni, inclusiv prin posibila desfășurare temporară a avioanelor de luptă franceze cu capacitate nucleară în alte state.

Propunerea Franței a inclus și România, însă, după întâlnirea recentă dintre Nicușor Dan și președintele Macron, autoritățile române au clarificat că aceste arme nu vor fi amplasate pe teritoriul României. Președintele a subliniat că România beneficiază deja de protecția NATO în materie de securitate nucleară.