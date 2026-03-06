Premierul Viktor Orbán avertizează că Europa se află la răscruce între o economie a păcii și una de război. Într-un discurs recent, liderul de la Budapesta a prezentat prioritățile economice ale Ungariei, subliniind că țara sa va evita implicarea în conflicte și va proteja modelul economic intern.

Orbán a declarat că discuțiile de la nivel european arată o preocupare tot mai mare pentru cheltuieli militare și pregătirea economică pentru război, în detrimentul dezvoltării.

„Tot ce ați auzit aici descrie o economie a păcii. Dar cine a spus că va exista o economie a păcii?”, a declarat Orbán. „Acolo unde stau eu și muncesc, de la cancelarul german până la președintele francez, tot ce discutăm este cum să transformăm economia europeană într-o economie de război în următorii patru ani”, a spus el.

Potrivit lui Orbán, războiul din Ucraina a afectat economia europeană mai mult decât alte regiuni. Creșterea anuală a UE a fost de doar 1%, în timp ce Statele Unite au înregistrat 2–3%, iar China 5%. În același interval, Europa a pierdut aproximativ 1 milion de locuri de muncă în industrie, iar ponderea sa în economia globală a scăzut.

De asemenea, politica energetică europeană, în special renunțarea la resursele din Rusia, a majorat semnificativ costurile.

„Europenii plătesc de trei sau patru ori mai mult pentru energie decât americanii sau chinezii”, a spus el. „Se împrumută pentru a trimite bani Ucrainei. În realitate, trimit viitorul copiilor și nepoților lor”.

În loc să finanțeze efortul de război, Ungaria a direcționat resursele către economie internă. Măsurile includ sprijin pentru familii, creșterea salariilor și investiții strategice în sectorul energetic. Programul Sándor Demján sprijină dezvoltarea afacerilor locale, iar beneficiile fiscale pentru familii au fost extinse.

„Strategia noastră este opusă. Vom rămâne în afara războiului și vom rămâne în afara finanțării lui”, a spus Orbán.

Orbán a identificat trei factori decisivi pentru viitorul economic al țării:

Evoluția războiului din Ucraina Securitatea energetică și accesul la resurse diversificate, inclusiv din Rusia Posibila aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, cu impact asupra fondurilor europene

Premierul avertizează că aderarea Ucrainei ar putea redirecționa o parte semnificativă din bugetul UE către Kiev, afectând fondurile de coeziune și agricultura statelor membre.

Concluzionând, Viktor Orbán a reiterat că succesul Ungariei depinde de menținerea unei economii de pace și de acces la energie la prețuri accesibile.