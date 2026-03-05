Mulți români care au muncit în țară, dar și peste hotare, încep să se pensioneze în afară, iar numărul acestora a crescut cu aproximativ 30% în ultimii patru ani. Numai în 2025, statul român a plătit peste 172 de milioane de lei, cu 60% mai mult decât în 2022, potrivit datelor de la Casa de Pensii.

Cele mai multe cereri vin din Germania, Ungaria, Spania și Italia, țări unde trăiesc comunități numeroase de români.

După ani de muncă în străinătate, mulți aleg să rămână acolo și după pensionare. Aceștia și-au construit un cămin, s-au împrietenit cu vecinii și se bucură de călătorii și activități care le fac viața mai ușoară.

Veronica Oprea, care a lucrat 30 de ani la combinatul din Galați și trăiește acum în Malaga, a povestit că fiica sa i-a spus de multe ori că ajunge mai repede de la București la Malaga decât de la București la Galați.

„Și fiica mea zice de multe ori mamă – eu ajung mai repede de la București la Malaga decât de la București la Galați. Și când se poate mai poți călători. Plimbări, gimnastică – cum iesi in stradă găsesti o cofetărie, te așezi, vorbești, lumea e foarte prietenoasă, imediat găsesti pe cineva să stai de vorbă”, a declarat doamna Oprea.

Și Lina Tănase s-a mutat împreună cu familia în străinătate, transmite ProTV, iar femeia spune că serviciile medicale sunt mult mai bine organizate, iar la vârsta pe care o au, este important să aibă siguranța accesului la sănătate.

„Spitalele, sănătatea, mult mai la locul lor și la vârsta pe care o avem chiar este necesar să avem siguranța asta. Ieșim la plimbare, ne place să iesim în natură, ieșim la pescuit, sunt lacuri superbe și ieșim”, spune ea.

Datele oficiale arată că numărul pensionarilor români care primesc pensia în străinătate a crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2022 statul plătea pensii pentru 84.000 de seniori, anul trecut numărul lor a depășit 107.000, înregistrând o creștere de aproape 30%. Suma totală plătită pentru acești pensionari a fost de aproximativ 170 de milioane de lei.

Alina Frățică, director executiv adjunct al Casei de Pensii a Sectorului 1, a declarat că la nivelul instituției pe care o conduce există aproximativ 10.000 de dosare aflate în plată.

Cei mai mulți pensionari români din străinătate trăiesc în Germania, peste 50.000, urmați de Ungaria, cu aproape 20.000, și Spania, cu aproape 10.000. Comunități importante există și în Italia, Austria, Canada, SUA, Franța sau Israel.

Cele mai mari pensii sunt în Franța, peste 31.000 de lei, urmate de Statele Unite, cu peste 25.000 de lei, și Austria, cu aproximativ 21.000 de lei. Diferențele sunt determinate de nivelul contribuțiilor plătite și de salariile pe care le-au avut de-a lungul anilor.

Sociologii arată că primii români care au plecat în străinătate au fost cei cu studii superioare, printre care ingineri, medici sau arhitecți. De asemenea, crește și numărul celor care au lucrat în afara țării, dar au revenit și acum primesc pensie din alte state.

Mariana Șerbănescu, director adjunct la Casa de Pensii, a precizat că în 2025 au existat între 500 și 600 de persoane care locuiesc în București și au lucrat anterior în străinătate, provenind din diverse categorii sociale.

„Pe anul 2025 am avut între 500 – 600 de persoane care locuiesc în București și au lucrat în afara țării. Am întâlnit toate meseriile , toate categoriile – de la persoane cu studii superioare , la persoane fără studii superioare”, a spus reprezentanta Casei de Pensii.

Pentru cei care urmează să se pensioneze, procedurile variază în funcție de țară.

În statele europene, actele pentru pensia din România trebuie trimise prin autoritățile locale, în timp ce în țările non-UE acestea trebuie depuse personal sau printr-o persoană împuternicită.

Astfel, românii care au muncit în străinătate sau s-au întors în țară trebuie să urmeze pașii specifici fiecărui stat pentru a-și primi drepturile de pensie.