Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că decizia privind creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din domeniile siguranță națională, apărare și ordine publică este dificilă, dar necesară.

El a explicat că aceste domenii nu au fost supuse măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare cu 10%, aplicate în alte sectoare.

Vicepremierul a arătat că, în schimb, instituțiile din aceste domenii au promis că vor veni cu un nou sistem de pensionare și cu reguli actualizate. Potrivit lui, noile reguli ar trebui să contribuie la reducerea costurilor și la crearea unei mai mari echități sociale.

Vicepremierul a subliniat că anumite categorii profesionale trebuie tratate diferit în cadrul sistemului de pensii. El a arătat că personalul operativ care a participat la misiuni sau în teatre de război ar trebui să beneficieze în continuare de reguli speciale de pensionare.

În același timp, Tanczos Barna a precizat că există numeroase poziții administrative în aceste instituții, unde activitatea este similară cu cea desfășurată în alte ministere.

În opinia sa, în astfel de situații munca de birou din structurile de ordine publică sau apărare nu diferă semnificativ de activitatea desfășurată în alte instituții ale statului.

Vicepremierul consideră că instituțiile responsabile trebuie să identifice clar categoriile de personal pentru care se impun reguli diferite. El a spus că Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să elaboreze propuneri concrete pentru noul sistem de pensionare.

Potrivit lui Tanczos Barna, analiza trebuie să țină cont de specificul fiecărui tip de activitate și de rolul îndeplinit în cadrul instituțiilor.