Începutul lunii martie vine cu un val de obligații fiscale pentru firme și alte entități înregistrate în România, iar data de 2 martie marchează primul termen major din calendarul ANAF. Mai multe declarații importante – de la Formularul 394 și 205, până la SAF-T (D406) – trebuie depuse în aceeași zi, ceea ce face ca debutul lunii să fie unul esențial pentru conformarea fiscală corectă și evitarea sancțiunilor.

Luni, 2 martie, a fost termenul-limită pentru mai multe declarații fiscale relevante.

În această zi trebuia depus Formularul 394 – Declarația informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Perioada de raportare este cea stabilită pentru decontul de TVA, conform art. 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, putând fi lunară sau trimestrială.

Obligația revine persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, atât pentru livrările de bunuri și prestările de servicii taxabile pentru care taxa este datorată de furnizor sau beneficiar, potrivit art. 307 și 331 din Codul fiscal, cât și pentru achizițiile de bunuri și servicii taxabile cu locul livrării sau prestării în România.

Tot până la 2 martie trebuia depus Formularul 205 – Declarația informativă privind impozitul reținut la sursă pentru veniturile din jocuri de noroc și câștigurile sau pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, aferentă anului precedent. Declarația este depusă de plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului conform titlului IV din Codul fiscal, pentru dividende, dobânzi, lichidări, premii, pensii, jocuri de noroc, alte surse, activități independente și cedarea folosinței bunurilor.

De asemenea, declarația se depune și de intermediarii și societățile de administrare a investițiilor pentru câștigurile și pierderile din transferul titlurilor de valoare și alte instrumente financiare, inclusiv derivate și aur de investiții.

În aceeași zi este scadent și Formularul 207 – Declarația privind impozitul reținut la sursă sau veniturile scutite, pe beneficiari nerezidenți. Obligația revine plătitorilor de venituri prevăzuți la art. 224 din Codul fiscal, inclusiv în situațiile reglementate de convențiile de evitare a dublei impuneri.

Tot 2 martie este termenul pentru Formularul 204 – Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale. Aceasta se completează în cazul asocierilor între persoane fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, piscicultură sau silvicultură, atunci când venitul net se determină în sistem real sau pe bază de norme de venit, cu excepțiile prevăzute de lege.

Fișierul standard de control fiscal (SAF-T) – Formularul D406 trebuia transmis tot până la 2 martie, în funcție de perioada fiscală aplicabilă.

Au obligația depunerii, între altele, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile pe acțiuni, societățile în comandită, societățile în nume colectiv, societățile cu răspundere limitată, companiile naționale, organizațiile cooperatiste, entitățile fără personalitate juridică aparținând unor persoane juridice străine, persoanele juridice străine cu sedii permanente în România, asociațiile cu sau fără scop patrimonial, organismele de plasament colectiv, fondurile de pensii, societățile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România și alte persoane juridice care țin contabilitate în partidă dublă.

Declarația D406 se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală pentru TVA. Contribuabilii care au perioadă fiscală semestrială sau anuală ori nu sunt înregistrați în scopuri de TVA transmit declarația trimestrial. Termenul-limită este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

După depășirea termenului de depunere a declarațiilor fiscale din calendarul ANAF, consecințele pot fi atât contravenționale, cât și financiare.

Vineri, 6 martie, este termenul pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic și au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

În funcție de categoria contribuabilului, pot fi utilizate formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070 sau formularul electronic 700. Obligația revine contribuabililor care, în urma unei astfel de achiziții, trebuie să devină plătitori de TVA lunar.

Marți, 10 martie, sunt programate termene pentru depunerea declarațiilor de radiere din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în cazul în care nu a fost depășit plafonul de scutire și contribuabilul solicită scoaterea din evidență.

Tot la această dată trebuie depusă notificarea privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori, în condițiile prevăzute la art. 3151 din Codul fiscal. Notificările se pot transmite prin formularele 010, 016, 020, 070 sau formularul electronic 700, după caz.

Calendarul ANAF pentru martie 2026 include și Formularul 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă, precum și Formularul 398 – Declarația specială de TVA (VAT Return One Stop Shop).

De asemenea, trebuie depuse Formularul 402 privind veniturile salariale sau asimilate salariilor realizate în România de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene și Formularul 403 privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre UE pe teritoriul României.

Calendarul publicat de ANAF reprezintă un instrument esențial pentru contribuabili, întrucât nerespectarea termenelor de declarare poate atrage sancțiuni contravenționale și penalități de întârziere.