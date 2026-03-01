ANAF își intensifică verificările, iar unul dintre indicatorii care pot crea probleme este activul net contabil raportat la capitalul social.

Gianina Crăciun, fondatoarea Supertree și consultant fiscal în cadrul Adeco Advisory, a explicat pentru startupcafe.ro că antreprenorii trebuie să fie atenți să nu mai scoată bani din firmă fără justificare. Ea a arătat că există riscul ca activul net contabil să scadă sub 50% din capitalul social, mai ales în cazul companiilor cu capital minim.

Consultantul a atras atenția că multe firme din România funcționează cu un capital social de aproximativ 200 de lei. În aceste condiții, retragerile nejustificate pot duce rapid la probleme contabile și fiscale.

„Să zicem că avem un antreprenor care are deja o companie. Aș spune să fie atent să nu mai scoată bani din firmă fără justificare, pentru că o să cădem foarte ușor într-un activ net contabil sub 50% din capitalul social și asta din cauză că majoritatea companiilor care există în România au un capital social probabil de 200 de lei”, a spus Gianina Crăciun, fondatoarea Supertree și consultant fiscal și de business (Adeco Advisory).

Ea a recomandat actualizarea capitalului social la nivelul minim de 500 de lei și o atenție sporită la toate retragerile de bani din societate. Deși legea permite distribuirea de dividende pe baza unor situații financiare interimare, trebuie evitată situația în care activul net ajunge sub pragul legal.

Gianina Crăciun a explicat că, în practică, există situații în care antreprenorii transferă direct bani din contul firmei în contul personal, urmând ca ulterior contabilul să regleze situația. Ea a avertizat că o astfel de abordare poate deveni problematică, pentru că luna următoare ar putea fi deja prea târziu pentru corecții.

„Trebuie să actualizăm capitalul social și să-l urcăm la 500 de lei, capital minim, și să fim foarte atenți la toate retragerile care se fac. În continuare sunt permise retragerea de dividende cu situații financiare interimare, dar să fim foarte atenți să nu cădem la un activ net sub 50%. Acum, bineînțeles, contabilul nu o să te lase să faci lucrurile acestea, dar cum se întâmplă în practică? Se întâmplă că oamenii, pur și simplu, intră în contul societății și fac un transfer de bani în contul lor și zic: OK, o să vadă contabilul ce face luna viitoare, dar luna viitoare ar putea să fie foarte târziu”, a declarat Gianina Crăciun.

Din perspectiva controalelor fiscale, consultantul a precizat că primul pas este să nu se mai facă retrageri fără întocmirea situațiilor financiare interimare. În același timp, capitalul social trebuie actualizat, iar antreprenorii ar trebui să analizeze inclusiv variante prin care pot beneficia de facilități sau optimizări fiscale legale, fără a scoate profitul din firmă.

„Aș spune că primul lucru, cel mai important, este să nu mai scoată bani din firmă fără să facă deja situația financiară interimară, să actualizeze capitalul social și, al treilea lucru, dintr-o perspectivă tot financiară și legislativă, aș merge inclusiv pe situația în care să caute soluțiile acestea de bani pe care pot să-i primească de la stat în cazul în care nu scot profitul din firmă, adică prin faptul că plătesc mai puține taxe”, a punctat consultantul fiscal.

Pe lângă disciplina financiară, firmele trebuie să acorde atenție și aspectelor administrative. Consultantul a subliniat că societățile trebuie să își actualizeze codurile CAEN și să respecte procedurile aplicabile la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Ea a recomandat ca antreprenorii să discute constant cu contabilul, să apeleze la consultanți și să se informeze în permanență cu privire la obligațiile legale. Firma nu ar trebui privită doar ca un instrument pentru retragerea banilor, ci ca o structură care creează valoare pe termen lung.

„Societățile trebuie să-și actualizeze codurile CAEN, sunt anumite proceduri la Registrul Comerțului de care să aibă grijă. Să discute cu contabilul, să apeleze la consultanți, să se educe în direcția asta și să-și dorească să crească. Să privim compania nu ca pe un instrument din care ne scoatem banii, ci ca un lucru care creează valoare”, a spus Gianina Crăciun.

Consultantul a mai arătat că anul 2026 ar trebui privit și ca o oportunitate de accesare a finanțărilor. Există platforme de crowdfunding care pot oferi până la 7.500 de euro companiilor eligibile. Pentru a putea beneficia rapid de astfel de surse, firma trebuie să fie profitabilă și să nu aibă distribuiri ilegale sau dezechilibre financiare.

„Un alt lucru la fel important, care nu are neapărat legătură cu fiscalitatea, să caute finanțare. Ne dorim un administrator antreprenor educat și atunci să caute, pentru că sunt foarte multe soluții de finanțare, foarte multe surse de finanțare. Chiar recent, la noi în spațiu, a venit cineva care are o platformă de crowdfunding și oferă companiilor care se înregistrează pe platformă până la 7.500 de euro. Sunt bani pe care o firmă îi poate obține relativ ușor, în cazul în care compania este eligibilă. Și atunci, ca să poți să ai oportunitățile astea, să poți să iei bani repede, oricând, tu trebuie să ai grijă la compania ta să rămână pe profit, să nu aibă distribuiri ilegale”, a mai explicat Gianina Crăciun.

Digitalizarea proceselor fiscale a modificat semnificativ modul în care se desfășoară controalele. Prin sistemele e-Factura și SAF-T, Fiscul are acces la date detaliate despre activitatea firmelor.

Asta înseamnă că documentele trebuie emise și înregistrate corect încă din momentul generării lor. Facturile trebuie transmise corect în SPV, stocurile trebuie evidențiate exact, iar cheltuielile trebuie încadrate corespunzător în categoria celor deductibile.

Gianina Crăciun a atras atenția și asupra restituirilor către asociați, care trebuie analizate și calculate atent. Ea a precizat că indicatorul de activ net contabil ar putea deveni un punct de interes pentru ANAF, iar amenzile pot fi semnificative în cazul nerespectării regulilor.