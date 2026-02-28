Cum se deschide un cont bancar în România? În prezent, este mai ușor ca niciodată, cele mai multe bănci cerându-ți doar actul de identitate, iar procesul putând avea loc și online.

Iată câteva exemple.

Îți faci cont direct de pe telefon cu cartea de identitate și cardul tău de la altă bancă din țară. Trebuie să ai peste 18 ani, rezidența fiscală în România și să nu fii deja client ING.

Ca să beneficiezi de noul tău cont curent, trebuie să îndeplinești două condiții:

Nu trebuie să-ți aduci salariul, doar să încasezi un minim de 700 de lei pe lună în cont.

Trebuie să faci cel puțin o plată pe lună din contul tău.

Procesul este acum complet digital, simplu și fără drumuri la bancă – îl poți face direct de pe telefon, în doar câteva minute.

Tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația Raiffeisen Smart Mobile din App Store sau Google Play, să te înregistrezi și să completezi câteva date personale. Apoi fotografiezi actul de identitate, faci un scurt video pentru confirmarea identității, alegi pachetul de cont dorit și semnezi electronic contractul.

Contul tău este deschis pe loc, iar cardul este livrat rapid la adresa ta.

Cazuri speciale – documente suplimentare. În situații particulare, îi se pot solicita documente suplimentare. De exemplu, dacă ești cetățean străin, este posibil să ți se ceară pașaportul și dovada rezidenței.

Dacă ai rezidență temporară sau deschizi un cont pentru un scop specific (precum accesarea unui produs de credit), ți se poate solicita dovada adresei (o factură recentă sau un contract de închiriere) sau adeverința de venit de la locul de muncă. Aceste cerințe sunt rare și comunicate clar în timpul procesului, în funcție de situația ta.

Dacă ești rezident în România și ai 18 ani împliniți poți să îți deschizi cont online în mai puțin de 10 minute. Tot ce trebuie sa faci este să descarci aplicația BT Pay, să-ți confirmi identitatea cu buletinul și să alegi abonamentul de cont curent care ți se potrivește.

Deschiderea unui cont 100% online prin BT Pay este foarte simplă. Trebuie să îndeplinești doar câteva condiții de bază:

Să ai vârsta de minim 18 ani.

Să deții un act de identitate românesc (C.I.) valabil.

Să fii un client nou al Băncii Transilvania (dacă ești deja client, folosești BT Pay direct cu conturile existente).

În doar 10 minute ai contul bancar online deschis, iar cardul de debit îl vei primi la adresa indicată, în cel mai scurt timp. Îți oferim și aplicațiile de Mobile/Internet/Phone Banking, care are acum cele mai avansate funcționalități disponibile în prezent pe piața din România. Poți adăuga conturile de la alte bănci și instituții financiare, vezi soldurile, istoricul tranzacțiilor și poți iniția plăți.

Cum obții Pachetul de cont bancar online Bun Venit:

Pachetul Bun Venit este disponibil exclusiv online

Trebuie să fii cetățean român și să ai minimum 18 ani

Poți accesa Pachetul de cont bancar online ”Bun Venit” chiar și din străinătate

Ai nevoie doar de cartea de identitate și de un dispozitiv cu cameră, conectat la internet.

Care sunt pașii pentru deschiderea unui cont online? Totul va dura 10 minute.

Alege tipul cardului și culoarea acestuia.

Completezi câteva date despre veniturile tale, cum intenționezi să utilizezi noul cont curent și adresa de livrare card.

Pentru a ne asigura că ești tu, validăm informațiile furnizate printr-un apel video cu un specialist George.

Semnezi electronic contractul și primești pe e-mail instrucțiunile de conectare la aplicația George.

Legislația românească introduce obligația ca orice înființare firmă să fie însoțită de deschiderea unui cont bancar. Această măsură face parte din Pachetul 2 de măsuri fiscale adoptat de Guvern în 2025 și vizează prevenirea situațiilor de firmă inactivă. Prin această schimbare, autoritățile urmăresc ca toate societățile să fie active, să respecte cerințele de capital social și să faciliteze verificarea datoriilor către ANAF.

Noile reglementări afectează atât înființarea unui SRL, cât și companiile deja existente, care trebuie să își mențină contul bancar activ. În caz contrar, acestea riscă să fie declarate inactive de către Registrul Comerțului.

Orice înființare de SRL sau înființare de firmă implică de acum, în mod obligatoriu, deschiderea unui cont bancar pe numele societății. Fără un cont bancar activ, depunerea capitalului social la Registrul Comerțului nu poate fi realizată.

Pe lângă rolul esențial în depunerea capitalului social, un cont bancar activ permite societății să efectueze tranzacții comerciale, să încaseze plăți și să respecte obligațiile fiscale impuse de ANAF.

Doriți să vă deschideți un cont bancar în țara dumneavoastră de origine sau în altă țară din UE?

Dacă sunteți rezident legal într-o țară a UE, aveți dreptul să vă deschideți un „cont de plăți cu servicii de bază”, potrivit Comisiei Europene. Nicio bancă nu vă poate respinge cererea doar pe motiv că nu locuiți în țara în care se află sediul băncii.

Atenție! Acest drept nu se aplică altor tipuri de cont bancar, cum ar fi conturile de economii.

Banca poate refuza să vă deschidă un cont dacă nu respectați normele UE privind spălarea de bani și finanțarea terorismului.

În unele țări din UE, vi se poate respinge cererea de deschidere a unui cont bancar cu servicii de bază dacă aveți deja un cont similar la o altă bancă din aceeași țară.

Dacă solicitați deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază în altă țară decât cea în care locuiți, vi se poate cere să demonstrați că aveți un interes real pentru a face acest lucru – de exemplu, locuiți într-o țară, dar lucrați în alta.

Cu ajutorul unui cont de plăți cu servicii de bază puteți efectua tranzacții standard de zi cu zi, cum ar fi:

Depuneri;

retrageri de numerar;

primirea și efectuarea de plăți (de exemplu, debitări directe sau cumpărături cu cardul).

Normele UE vă garantează că banii din contul dumneavoastră bancar (cont de economii și/sau cont curent) sunt protejați dacă banca la care v-ați deschis contul respectiv dă faliment.

Banii dumneavoastră sunt protejați până la limita de 100.000 de euro (sau suma echivalentă în moneda locală). Limita se aplică pe persoană și pe bancă.

Aceasta înseamnă că, dacă aveți mai multe conturi la aceeași bancă, limita de 100.000 de euro vizează toate conturile pe care le dețineți.

Există însă câteva excepții de la această regulă. De exemplu, dacă aveți un cont comun cu partenerul dumneavoastră, limita de 100.000 de euro i se aplică fiecăruia, ajungând la maximum 200.000 de euro pentru contul comun.

În plus, există situații în care banii dumneavoastră vor fi protejați peste limita de 100.000 de euro, pe o perioadă limitată de timp. Este vorba despre:

banii primiți în urma vânzării unei proprietăți rezidențiale private;

banii primiți cu ocazia unui eveniment din viața dumneavoastră – căsătorie, divorț, pensionare, concediere, disponibilizare, invaliditate, decesul unui membru al familiei;

banii primiți ca urmare a plății unor indemnizații de asigurare sau a unor compensații pentru daune penale sau condamnări pe nedrept.

În aceste cazuri, sumele care depășesc 100.000 de euro sunt protejate timp de cel puțin trei luni, dar nu mai mult de 12 luni, din momentul în care banii au intrat în cont sau au devenit transferabili din punct de vedere legal, în funcție de condițiile și de pragurile stabilite de fiecare țară din UE.