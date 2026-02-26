Tiberiu Dobre, Vicepreședinte și Head of Mobile Experience al Samsung Electronics în România & Bulgaria, spune că noua generație este construită în jurul ideii de „Agentic AI” – o inteligență artificială integrată în profunzimea sistemului, care funcționează constant în fundal.

„Nu mai vorbim despre un set de funcții spectaculoase bifate într-o listă de specificații, ci despre o arhitectură care mută complexitatea din mâna utilizatorului în interiorul dispozitivului. Telefonul începe să înțeleagă contextul și să acționeze proactiv, reducând efortul zilnic”, explică Tiberiu Dobre.

Cum percepe publicul din România AI-ul?

Strategia Samsung vine pe fondul unei deschideri ridicate a consumatorilor români către tehnologiile emergente. Conform datelor interne ale companiei, nivelul de înțelegere a AI în România a avansat semnificativ în 2025, depășind media europeană cu 14 puncte procentuale.

Executivul Samsung descrie piața locală drept una de „early adopters” educați, care analizează beneficiile concrete ale tehnologiei și nu se rezumă la notorietatea brandului. În segmentul premium, accentul se mută treptat de la preț la utilitate și încredere.

„Vedem o schimbare de perspectivă: utilizatorii caută soluții care le economisesc timp, le simplifică activitățile și le oferă protecție. Când AI-ul devine un instrument care aduce beneficii tangibile, dispozitivul este perceput mai degrabă ca o investiție în productivitate și siguranță personală”, spune Tiberiu Dobre.

De la asistenți separați la ecosistem de agenți inteligenți

Un element central al noii serii este integrarea mai multor motoare AI într-o experiență unificată. Pe dispozitiv coexistă Bixby, Google Gemini și Perplexity, fiecare având un rol bine definit în ecosistem.

Bixby este optimizat pentru controlul setărilor și coordonarea acțiunilor între aplicații, în timp ce parteneriatele cu Google și Perplexity extind capabilitățile de procesare și căutare. Potrivit companiei, diferența nu constă într-o competiție între asistenți, ci în modul în care aceștia colaborează pentru a rezolva sarcini complexe cu intervenție minimă din partea utilizatorului.

Obiectivul Samsung a fost să ofere un sistem care poate gestiona procese cu mai mulți pași fără ca utilizatorul să fie nevoit să navigheze prin aplicații și meniuri. Practic, telefonul devine capabil să orchestreze acțiuni în fundal, pe baza unei singure comenzi.

AI-ul devine criteriu real de cumpărare

În opinia lui Tiberiu Dobre, momentul de maturitate al AI în piață este cel în care tehnologia încetează să mai fie percepută ca element extern și devine un suport discret, integrat și esențial.

„Consumatorul nu va alege un telefon pentru denumirea unui algoritm, ci pentru efectele concrete: mai puține apeluri frauduloase, mai puține mesaje periculoase, mai puțin timp pierdut cu sarcini repetitive. Când tehnologia reduce stresul și incertitudinea din viața de zi cu zi, ea capătă relevanță reală”, afirmă Vicepreședintele Samsung Electronics în România & Bulgaria.

Cât de mult contează confidențialitatea?

Modelul Galaxy S26 Ultra din serie introduce și o funcție de protecție vizuală a ecranului, care limitează unghiul de vizualizare în momentele sensibile. Funcționalitatea este gândită în special pentru utilizatorii din mediul corporate sau pentru cei care lucrează frecvent din spații publice.

În contextul actual, protecția informațiilor personale și profesionale este esențială. Noua tehnologie detectează automat situațiile în care se introduc date sensibile și reduce vizibilitatea laterală a ecranului, fără a afecta calitatea imaginii pentru utilizator.

Obiectivul: creșterea percepției asupra AI drept un asistent integrat și personalizat

Pentru 2026, Samsung își propune nu doar să extindă baza de dispozitive compatibile cu Galaxy AI, ci și să crească utilizarea efectivă a funcțiilor inteligente.

„Provocarea majoră este să demonstrăm că aceste tehnologii sunt sigure, ușor de folosit și cu adevărat utile. Ne-am asumat un obiectiv ambițios la nivel global în ceea ce privește numărul de dispozitive Galaxy AI, iar în România ne concentrăm pe consolidarea încrederii și pe simplificarea experienței”, afirmă Tiberiu Dobre.

Mesajul transmis consumatorilor este unul clar: smartphone-ul nu trebuie să fie un instrument complicat, ci un sprijin constant.

„Tehnologia ar trebui să lucreze pentru utilizator, nu să îl oblige să se adapteze permanent la ea. Noua generație este gândită ca un companion digital pe care te poți baza în fiecare zi”, conchide reprezentantul Samsung.