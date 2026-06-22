SK Hynix a depășit Samsung Electronics și a devenit cea mai valoroasă companie listată la bursă din Coreea de Sud

SK Hynix, producător sud-coreean de cipuri de memorie, a devenit luni cea mai valoroasă companie listată la bursă din Coreea de Sud, depășind Samsung Electronics la bursa din Seul.

SK Hynix a depăşit, luni, Samsung Electronics în poziţia de cea mai valoroasă companie listată la bursă din Coreea de Sud.

Luni, la ora locală 12:42, la bursa de la Seul, acţiunile SK Hynix, care acum este cel mai valoros producător de cipuri de memorie din lume, afişau o creştere de 6,15%, până la 2.934.000 woni, ceea ce a dus capitalizarea de piaţă a companiei la 2.091 trilioane de woni (1.358 miliarde de dolari), devansând Samsung, ale cărui acţiuni au crescut cu 0,99%, până la 357.000 woni, ceea ce a dus capitalizarea de piaţă a Samsung la 2.090 trilioane woni.

Pentru SK Hynix, dobândirea poziţiei de cea mai valoroasă companie listată la bursă din Coreea de Sud marchează punctul culminant al uneia dintre cele mai mari redresări din istoria companiilor din Coreea de Sud.

SK Hynix, acum furnizorul dominant de cipuri de memorie cu lăţime mare de bandă, utilizate în sistemele de inteligenţă artificială ale unor clienţi precum Nvidia şi Google, a devenit unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului global al inteligenţei artificiale. De la începutul acestui an, acţiunile SK Hynix au înregistrat o creştere de peste 340%, depăşind creşterea de 200% a acţiunilor Samsung.

Titlurile SK Hynix au atins această etapă importantă deoarece inteligenţa artificială remodelează industria globală a semiconductorilor, transformând cipurile de memorie din mărfuri tranzacţionate în mod obişnuit în componente vitale ale infrastructurii care alimentează aplicaţii precum ChatGPT şi modele avansate de inteligenţă artificială.

SK Hynix se concentrează în principal pe cipuri de memorie, spre deosebire de Samsung, ale cărui afaceri includ şi fabricarea de cipuri logice, precum şi echipamente electronice. Samsung deţinea titlul de cea mai valoroasă companie sud-coreeană din anul 2000.

„Apariţia memoriei AI personalizate a schimbat fundamental datele în industria semiconductorilor şi a permis companiei SK Hynix să se impună ca lider de piaţă”, a declarat Kim Sunwoo, analist financiar la Meritz Securities, pentru „Reuters”.

În anul 2002, Hynix Semiconductor era pe punctul de a fi vândută către Micron, fiind afectată de datoriile acumulate în timpul unei expansiuni agresive. Până la urmă această preluare a eşuat, lăsând Hynix Semiconductor sub controlul creditorilor timp de aproape un deceniu. Titlurile sale au scăzut până la 135 de woni în 2003, fiind considerată o acţiune ieftină sau „Dongjeon-ju” în coreeană, în rândul investitorilor.

În 2023, o recesiune severă a afectat preţurile cipurilor de memorie, astfel că SK Hynix a raportat o pierdere operaţională anuală de 7,73 trilioane de woni.

SK Hynix a început să îşi revină, pe măsură ce boom-ul AI a prins avânt, iar companii precum Microsoft, Google şi Meta au investit masiv, astfel că firma sud-coreeană a raportat un profit operaţional anual de 23,5 trilioane de woni în 2024, un record la acea dată.

Compania a fost fondată în 1983 sub numele Hyundai Electronics, ca parte a grupului Hyundai. La doar doi ani de la înființare, a început producția în masă a primelor cipuri de memorie DRAM de 64 Kb, iar în anii următori și-a consolidat poziția pe piața internațională prin deschiderea unor unități de producție în Statele Unite și Europa. În 1999, pe fondul crizei financiare asiatice, guvernul sud-coreean a impus fuziunea dintre Hyundai Electronics și LG Semiconductor, în încercarea de a consolida industria locală a semiconductorilor.

Un moment decisiv a venit în 2001, când compania s-a desprins de grupul Hyundai și și-a schimbat numele în Hynix Semiconductor. Puternic îndatorată, firma a ajuns sub controlul băncilor creditoare și a evitat falimentul cu ajutorul unor măsuri de sprijin financiar. În ciuda dificultăților, Hynix a continuat să investească în cercetare și dezvoltare, devenind unul dintre pionierii tehnologiei NAND Flash.

O nouă etapă de creștere a început în 2012, când conglomeratul SK Group a preluat pachetul majoritar de acțiuni, iar compania a fost redenumită SK Hynix. Capitalul adus de noul proprietar a asigurat stabilitatea financiară necesară pentru extinderea operațiunilor la nivel global și modernizarea fabricilor. În 2020, SK Hynix și-a consolidat poziția pe piața memoriilor prin achiziționarea diviziei NAND a Intel, tranzacție evaluată la aproximativ 9 miliarde de dolari, care a stat la baza formării subsidiarei Solidigm.

Ascensiunea companiei s-a accelerat odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. SK Hynix a devenit prima companie din lume care a dezvoltat și produs la scară largă memoria HBM (High Bandwidth Memory), esențială pentru aplicațiile de inteligență artificială. Totodată, compania s-a impus ca principal furnizor de memorii ultra-rapide pentru procesoarele AI dezvoltate de Nvidia, poziție care a transformat-o într-unul dintre cei mai mari beneficiari ai boom-ului global al inteligenței artificiale.