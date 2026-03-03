Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care propune actualizarea Procedurii privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale Formularului 082 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Modificările vin în contextul schimbărilor legislative introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2026, care stabilește un nou termen pentru trecerea la sistemul de facturare electronică.

Potrivit actului normativ, data de 1 iunie 2026 a fost stabilită ca termen de tranziție pentru introducerea obligației ca persoanele fizice care desfășoară activități economice și se identifică fiscal prin codul numeric personal să utilizeze sistemul național RO e-Factura. Până la această dată, obligația de utilizare a sistemului este amânată pentru furnizorii și prestatorii care se identifică prin CNP.

În același timp, ordonanța le oferă celor care au fost deja înregistrați în Registrul RO e-Factura obligatoriu posibilitatea de a solicita scoaterea din registru, în baza procedurii actualizate.

De asemenea, furnizorii și prestatorii care se identifică fiscal prin CNP și care au început activități economice înainte de 1 iunie 2026, dar nu sunt înscriși în registru, au obligația de a solicita înscrierea cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de această dată. Înscrierea efectivă se va face cu data de 1 iunie 2026.

Reprezentanții Agenția Națională de Administrare Fiscală explică faptul că, având în vedere noile dispoziții legale, este necesară modificarea și completarea Ordinul președintelui ANAF nr. 3789/2024, care reglementează procedura de organizare și înscriere în Registrul RO e-Factura obligatoriu.

Totodată, este vizată și actualizarea formularului 082, astfel încât furnizorii și prestatorii identificați prin CNP să poată solicita fie scoaterea din registru, fie înscrierea în acesta, conform prevederilor noii ordonanțe.

Conform proiectului de Ordin publicat în transparență, persoanele care se identifică fiscal prin CNP și care au început activități economice înainte de 1 iunie 2026 trebuie să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu cel târziu până la data de 26 mai 2026. Cererea se va face prin completarea și transmiterea Formularului 082, cu bifarea secțiunii corespunzătoare înscrierii în registru. Înregistrarea va produce efecte începând cu 1 iunie 2026.

Autoritățile mai arată că, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, procedura privind organizarea și înscrierea în registru trebuie modificată prin ordin al președintelui ANAF, pentru a reflecta noile reguli.

Obligația utilizării sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice implicate în activități economice a fost introdusă anterior prin așa-numita „Ordonanță trenuleț”, respectiv OUG nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, act adoptat la finalul anului trecut și intrat în vigoare la 15 ianuarie 2026.

Ulterior, a fost publicat și Ordinul ANAF nr. 59/2026, care a modificat și completat ordinul anterior privind procedura de înregistrare și a stabilit că toți contribuabilii din această categorie trebuie să se înscrie în registrul RO e-Factura înainte de începerea activităților economice, prin depunerea Formularului 082.

Prin noul proiect de Ordin, ANAF urmărește corelarea cadrului procedural cu modificările legislative recente și clarificarea etapelor pe care trebuie să le parcurgă persoanele fizice care desfășoară activități economice și se identifică fiscal prin cod numeric personal.