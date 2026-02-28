Obținerea unui pașaport este obligatorie pentru călătoriile în afara blocului comunitar și implică, în majoritatea țărilor, plata unei taxe fixe stabilite de către autorități.

În România, taxa pentru pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar a fost stabilită, începând cu 1 august 2025, la 265 lei (TVA inclus).

Documentele de plată emise înainte de această dată rămân valabile și pot fi folosite fără costuri suplimentare pentru depunerea cererilor.

Plata contravalorii pașaportului se poate efectua:

La casieriile unităților CEC Bank sau la stațiile de plată Selfpay ale băncii;

Online, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro.

Pentru cererile de pașapoarte cu menționarea statului de domiciliu, taxa rămâne aceeași, 265 lei.

Cererile depuse prin misiuni diplomatice sau oficii consulare se supun tarifelor stabilite prin Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare, conform nivelului taxelor consulare practicate de România în străinătate.

Documente necesare pentru pașaport simplu electronic – persoane majore cu domiciliul în România

Pentru adulți, dosarul este relativ simplu și trebuie să conțină:

Actul de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin), în original. Dacă se prezintă carte de identitate provizorie, aceasta trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original.

Dovada achitării taxei pentru pașaport – documentul de plată în original sau dovada tranzacției (tipărită sau în format electronic), care trebuie să conțină: numărul tranzacției numele și prenumele solicitantului CNP-ul suma achitată

Pașaportul anterior, dacă există.

Acte necesare pentru pașaport simplu electronic – minori sub 14 ani

În cazul minorilor care nu au împlinit 14 ani, documentația este mai complexă și implică acordul părinților sau al reprezentantului legal.

Certificatul de naștere al minorului, în original

Actul de identitate al părintelui/părinților sau al reprezentantului legal, în original

Dovada plății taxei pentru pașaport (în original sau dovadă electronică cu datele tranzacției și ale minorului)

Pașaportul anterior al minorului, dacă există

Documente suplimentare (dacă cererea este depusă de un singur părinte sau de o persoană împuternicită):

După caz, trebuie prezentate și următoarele:

Procură specială sau declarație de acord a celuilalt părinte (autentificată)

Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă privind încredințarea minorului sau exercitarea autorității părintești

Ordonanță președințială care permite solicitarea pașaportului

Hotărâre judecătorească prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte

Act de desemnare a reprezentantului legal

Certificat de deces al părintelui, în cazul părintelui supraviețuitor

Hotărârile judecătorești trebuie prezentate în original, cu ștampila instanței. Dacă sunt emise în străinătate, trebuie să îndeplinească condițiile legale pentru recunoaștere în România.

Documente necesare pentru pașaport simplu electronic – minori peste 14 ani

Pentru minorii care au împlinit 14 ani, sunt necesare:

Cartea de identitate a minorului (sau cartea de identitate provizorie), în original

Certificatul de naștere, în original

Declarații de acord pentru eliberarea pașaportului, date de ambii părinți / un singur părinte / reprezentantul legal

Certificat de căsătorie, dacă minorul este căsătorit legal

Dovada plății taxei pentru pașaport

Pașaportul anterior, dacă există

Românii care locuiesc în Germania și au nevoie de un nou document de călătorie trebuie să știe că, în 2026, taxele consulare pentru pașaport sunt stabilite în euro și se achită direct la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

Pentru cererile depuse la Ambasada României în Germania sau la Consulatele Generale din Berlin, München, Bonn, Stuttgart și alte orașe, tarifele sunt:

Pașaport simplu electronic: 53 EUR

Pașaport simplu temporar: 20 EUR

Aceste taxe sunt valabile indiferent dacă solicitantul cere un pașaport cu domiciliul în România sau un pașaport de tip CRDS (cetățean român cu domiciliul în străinătate).

Depunerea cererilor pentru pașaport se face doar pe baza unei programări online, prin intermediul portalului oficial econsulat.ro. Fără programare prealabilă, solicitările nu sunt procesate.

Pentru comparație, în cazul cetățenilor germani care solicită un pașaport german, tarifele sunt diferite:

106 EUR pentru persoanele cu vârsta peste 24 de ani

Aproximativ 60–70 EUR pentru persoanele sub 24 de ani

Diferențele de preț reflectă politica administrativă și structura taxelor aplicate de fiecare stat pentru eliberarea documentelor de călătorie.

Cetățenii români care solicită pașaportul la Ambasada României în Republica Franceză sau la consulatele României din Paris, Lyon, Marsilia și alte orașe plătesc următoarele tarife:

Pașaport simplu electronic: 59 EUR

Pașaport simplu temporar: 20 EUR

Pentru cetățenii francezi care solicită pașaportul în Franța, costul este stabilit sub formă de timbre fiscal (timbre fiscal), achitat către administrația franceză.

Tarifele pentru 2026 sunt:

Adult: 86 EUR

Minor între 15 și 17 ani: 42 EUR

Minor între 0 și 14 ani: 17 EUR

Dacă pașaportul francez este solicitat la o ambasadă sau un consulat al Franței din afara teritoriului național (de exemplu, în România), taxa este ușor mai mare — aproximativ 96 EUR pentru adulți.

Românii care locuiesc în Austria și au nevoie de un nou document de călătorie trebuie să știe că, în 2026, tarifele pentru pașaportul românesc respectă grila consulară europeană standard și se achită în euro la misiunea diplomatică a României.

Cererile se depun la Ambasada României în Austria, cu sediul la Viena.

Pentru anul 2026, taxele consulare sunt:

Pașaport simplu electronic: 59 EUR

Pașaport simplu temporar: 20 EUR

Depunerea cererii se face exclusiv pe bază de programare online, prin intermediul platformei oficiale econsulat.ro. Fără rezervare prealabilă, solicitările nu sunt procesate.

Taxa pentru pașaport se achită, de regulă, direct la ghișeul consular, prin card de debit sau credit. Plata în numerar nu este recomandată decât dacă Secția Consulară specifică în mod expres această opțiune.

Pentru comparație, cetățenii austrieci care solicită un pașaport național (Reisepass) plătesc 75,90 EUR pentru adulți.

Românii care locuiesc în Ungaria și au nevoie de un nou document de călătorie pot depune cererea la Ambasada României în Ungaria, la Budapesta, sau la consulatele din Gyula și Szeged.

Pentru cererile depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare din Ungaria, costurile sunt:

Pașaport simplu electronic: 59 EUR

Pașaport simplu temporar: 20 EUR

Aceste tarife se aplică tuturor cererilor depuse în rețeaua consulară românească din Ungaria.

Pentru cetățenii maghiari care solicită un pașaport național (magyar útlevél), tarifele standard pentru adulți sunt:

7.500 HUF – pașaport valabil 5 ani (≈ 21 EUR)

14.000 HUF – pașaport valabil 10 ani (≈ 39 EUR)

Pentru cererile depuse la ambasadă, costurile sunt:

Pentru cetățenii bulgari care solicită un pașaport național, tariful standard pentru adulți cu serviciu rapid este de aproximativ 20 de euro.