Radu Georgescu avertizează asupra „iernii economice” din România
Expertul contabil Radu Georgescu a explicat că România traversează o perioadă economică dificilă, evidențiind că măsurile actuale ale Guvernului contravin principiilor fundamentale de economie.
El a precizat că, deși țara a înregistrat perioade de creștere economică, guvernele nu au făcut rezerve și, dimpotrivă, au majorat datoria publică.
Radu Georgescu a subliniat că strămoșii românilor de azi aplicau instinctiv principiile economice corecte: acumulau provizii în perioadele de prosperitate pentru a face față iernii, când resursele se reduceau.
În opinia sa, România ar trebui să urmeze aceleași practici, însă Guvernul actual nu deține rezerve, iar măsurile recente – creșterea taxelor, reducerea salariilor și concedierile – riscă să agraveze situația.
El a atras atenția că, peste 10 ani, România ar putea avea un capitol distinct în manualele de economie, exemplificând „ce nu ar trebui să facă un stat”.
Radu Georgescu a subliniat că, deși notiunile economice de bază sunt simple și intuitive, Guvernele actuale le ignoră, ceea ce creează dezechilibre majore.
Anomaliile economice care se pot observa, în prezent, în România
Radu Georgescu a evidențiat pe Facebook mai multe anomalii economice actuale din România. El a menționat stabilitatea cursului euro în ultimii cinci ani, în condițiile unui deficit de cont curent considerat cel mai mare din Europa.
De asemenea, România are cea mai mare dobândă real negativă din Europa, iar indicele BET de la Bursa de Valori București a crescut de zece ori mai mult decât indicii burselor din Statele Unite, Germania sau Elveția, în ciuda faptului că economia internă se confruntă cu iarnă economică.
Expertul a precizat că aceste semnale indică un dezechilibru major și că, deși poate fi greu de înțeles mecanismul burselor, graficele arată clar că există probleme grave.
În concluzie, Radu Georgescu a transmis că România se află într-un moment critic și că acțiunile corecte ar fi să se folosească rezervele, să se reducă dezechilibrele și să se respecte principiile economice tradiționale, urmând exemplul bunicilor și străbunicilor care au gestionat cu succes perioadele dificile.
Postarea integrală: „Guvernul ar trebui să dea drumul la rezerve. Surpriză, nu are!”
„Eu cred ca Romania va avea peste 10 ani un capitol separat in toate cartile de economie
Peste 10 ani toti studentii de pe planeta Pamant vor invata ce nu ar trebui sa faca
Din punct de vedere economic, in Romania se intampla invers decat ce scrie in cartile de economie
Sunt notiuni elementare de economie pe care si bunicii nostri le intelegeau foarte bine
Cat a fost crestere economica in Romania, Guvernele nu au facut nicio rezerva
Din contra
Au marit datoria tarii
Bunicii si strabunicii nostri faceau invers decat au facut Guvernele
Faceau exact ce scrie in cartile de economie
Desi nu citisera nicio carte de economie
Pentru bunicii si strabunicii nostri, cresterea economica era vara si toamna
Ei stiau ca trebuie sa munceasca mult in aceasta perioada si sa faca provizii pentru iarna
De aici vine si zicala „ sa faci iarna car si vara sanie”
In fiecare an, iarna era criza lor economica
Iarna trebuia sa foloseasca rezervele acumulate vara
Acum a venit iarna economica in Romania
Guvernul ar trebui sa faca ce scrie in cartea de economie si ce faceau bunicii nostri
Sa dea drumul la rezerve
Surpriza
Guvernul nu are nicio rezerva
Masurile economice luate de Guvern vor face iarna si mai grea in Romania
Au crescut taxele, se reduc salarii si se dau oameni afara
Alte anomalii economice din Romania
-
Curs euro stabil in ultimii 5 ani desi Romania are de 5 ani cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa
-
Cea mai mare dobanda real negativa din Europa ( diferenta dintre dobanzi la depozite si inflatie)
-
Indicele BET de la bursa din Bucuresti a crescut de 10 ori mai mult decat indicele burselor din US, Germania, Elvetia etc !!! Desi in Romania a inceput iarna economica si habar nu avem cum va fi si cat va tine. Nu trebuie sa intelegi nimic despre bursa, doar daca te uiti pe grafic iti dai seama ca ceva este gresit pe bursa de la Bucuresti”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de socializare.
