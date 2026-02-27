Expertul contabil Radu Georgescu a explicat că România traversează o perioadă economică dificilă, evidențiind că măsurile actuale ale Guvernului contravin principiilor fundamentale de economie.

El a precizat că, deși țara a înregistrat perioade de creștere economică, guvernele nu au făcut rezerve și, dimpotrivă, au majorat datoria publică.

Radu Georgescu a subliniat că strămoșii românilor de azi aplicau instinctiv principiile economice corecte: acumulau provizii în perioadele de prosperitate pentru a face față iernii, când resursele se reduceau.

În opinia sa, România ar trebui să urmeze aceleași practici, însă Guvernul actual nu deține rezerve, iar măsurile recente – creșterea taxelor, reducerea salariilor și concedierile – riscă să agraveze situația.

El a atras atenția că, peste 10 ani, România ar putea avea un capitol distinct în manualele de economie, exemplificând „ce nu ar trebui să facă un stat”.

Radu Georgescu a subliniat că, deși notiunile economice de bază sunt simple și intuitive, Guvernele actuale le ignoră, ceea ce creează dezechilibre majore.

Radu Georgescu a evidențiat pe Facebook mai multe anomalii economice actuale din România. El a menționat stabilitatea cursului euro în ultimii cinci ani, în condițiile unui deficit de cont curent considerat cel mai mare din Europa.

De asemenea, România are cea mai mare dobândă real negativă din Europa, iar indicele BET de la Bursa de Valori București a crescut de zece ori mai mult decât indicii burselor din Statele Unite, Germania sau Elveția, în ciuda faptului că economia internă se confruntă cu iarnă economică.

Expertul a precizat că aceste semnale indică un dezechilibru major și că, deși poate fi greu de înțeles mecanismul burselor, graficele arată clar că există probleme grave.

În concluzie, Radu Georgescu a transmis că România se află într-un moment critic și că acțiunile corecte ar fi să se folosească rezervele, să se reducă dezechilibrele și să se respecte principiile economice tradiționale, urmând exemplul bunicilor și străbunicilor care au gestionat cu succes perioadele dificile.

