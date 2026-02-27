Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că aplicarea tehnologiei este asigurată prin fonduri europene. Proiectul are o valoare totală de 46 de milioane de lei și ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit ministrului, introducerea tehnologiei blockchain reprezintă un prim pas important în modernizarea sistemelor fiscale, care trebuie actualizate pentru a permite accesul rapid la datele stocate, verificarea acestora și reducerea birocrației.

„Facem un prim pas spre tehnologia blockchain și cred că este foarte important să marcăm acest moment pentru că aceste sisteme trebuie updatate să avem acces, să verificăm datele pe care le stocăm și să o putem face cu mai puțină birocrație”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3.

Proiectul nu presupune înlocuirea caselor de marcat existente și nu implică un efort suplimentar pentru antreprenori. Sistemul va funcționa ulterior transmiterii bonurilor fiscale, fără modificări tehnice pentru operatorii economici.

Printre avantajele menționate se numără creșterea securității datelor fiscale, eliminarea suspiciunilor privind posibile modificări ale registrelor, reducerea controalelor fizice repetitive, realizarea verificărilor direct în sistem și diminuarea birocrației.

„Sistemul funcționează ulterior transmiterii bonurilor, fără modificări tehnice pentru operatorii economici. Are mai multe avantaje: securitate sporită a datelor fiscale, eliminarea suspiciunilor că s-ar putea modifica registrele, reducerea controalelor fizice repetitive, verificările se fac în sistem și mai puțină birocrație”, a mai spus ministrul.

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Finanțelor a anunțat că execuția bugetară pentru luna ianuarie indică un excedent de 850 de milioane de lei, în condițiile în care în ianuarie 2025 fusese înregistrat un deficit de 11 miliarde de lei.

Ministrul a explicat că în ianuarie nu a fost necesară contractarea de împrumuturi, dar a subliniat că datele favorabile trebuie privite cu prudență, fiind vorba doar despre prima lună a anului. El a arătat că menținerea echilibrelor și realizarea corecțiilor bugetare reprezintă un efort de anduranță.

„Ne-a fost mai ușor în ianuarie pentru că nu a trebuit să mai împrumutăm bani. Trebuie să privim aceste date, chiar dacă sunt favorabile, cu prudență, pentru că este doar prima lună din an, iar bătălia pe care trebuie să o ducem pentru ținerea echilibrelor, pentru corecția pe care trebuie să o facem e de anduranță, dar e un fapt foarte bun și trebuie să marcăm și aceste momente bune”, a subliniat Nazare.

Excedentul a fost posibil și ca urmare a măsurilor adoptate anul trecut, inclusiv a majorărilor de TVA. Încasările din TVA au crescut cu 23,9%, respectiv cu 2,5 miliarde de lei, iar veniturile fiscale totale au fost mai mari cu aproape 22% față de ianuarie 2025, ceea ce înseamnă aproape 5 miliarde de lei în plus.

Potrivit ministrului, măsurile pe partea de venituri își arată efectele, însă obiectivul rămâne închiderea anului cu un deficit de 6,2%, ceea ce presupune eforturi constante în fiecare lună.