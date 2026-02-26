Ministerul Finanțelor implementează BF-CHAIN, un sistem inovator de management al bonurilor fiscale bazat pe tehnologia blockchain, menită să transforme complet modul în care sunt gestionate tranzacțiile comerciale în România.

Proiectul urmărește să ofere transparență, securitate și acces rapid la informațiile fiscale, beneficiind atât cetățenii, cât și mediul de afaceri.

BF-CHAIN este un registru digital distribuit (blockchain) care înregistrează automat bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice. Fiecare bon introdus în sistem devine imuabil, ceea ce înseamnă că nu poate fi modificat retroactiv fără a lăsa urme criptografice verificabile.

Avantaje cheie:

Siguranța datelor fiscale: eliminarea riscului de fraudă și a erorilor umane;

Trasabilitate completă: fiecare tranzacție este verificabilă în timp real;

Eficiență administrativă: reducerea controalelor fizice repetitive;

Compatibilitate cu casele de marcat existente: nu este necesară înlocuirea echipamentelor.

Cu ajutorul aplicației mobile BF-CHAIN, consumatorii vor putea:

verifica instantaneu bonurile fiscale primite;

stoca digital bonurile, eliminând riscul deteriorării hârtiei termice;

accesa istoricul achizițiilor pentru gestionarea garanțiilor, retururilor și a bugetului personal.

Această transparență sporește încrederea în sistemul fiscal și transformă cetățenii în participanți activi la conformarea fiscală.

Pentru firme, BF-CHAIN oferă securitate și predictibilitate:

datele fiscale devin imuabile și ușor verificabile;

scade riscul erorilor contabile;

reduce controalele fizice, economisind timp și resurse;

creează un mediu fiscal mai stabil, încurajând conformarea voluntară.

Implementarea blockchain în managementul bonurilor fiscale oferă companiilor siguranța că datele lor contabile sunt corecte și protejate.

Arhitectura BF-CHAIN permite integrarea altor fluxuri fiscale, inclusiv facturile electronice (e-Factura). Extinderea sistemului poate aduce:

validarea automată a facturilor între parteneri;

reducerea fraudei și duplicatelor de TVA;

automatizarea deducerilor și plăților prin contracte inteligente (smart contracts).

Această abordare aliniază România la standardele internaționale de raportare fiscală în timp real (Real-Time Reporting – RTR), contribuind la digitalizarea completă a proceselor fiscale.

Proiectul BF-CHAIN se desfășoară între 22 decembrie 2025 și 22 decembrie 2027, cu o valoare totală de 46,87 milioane lei, din care:

32,2 milioane lei fonduri europene nerambursabile prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională;

10,78 milioane lei cofinanțare de la parteneri;

3,8 milioane lei cheltuieli neeligibile.

Până la finalul implementării, minimum 5.000 de case de marcat vor fi integrate, iar sistemul va fi extins treptat la nivel național.