Dan Katz, prim-director general adjunct al FMI, a recunoscut că piața stablecoin-urilor, în valoare de 300 de miliarde de dolari, rămâne „foarte mică” în contextul finanțelor globale, dar a insistat asupra nevoii de a rămâne „echilibrați” și „deschiși la minte”, atât față de beneficii, cât și față de riscuri. Perspectiva FMI reflectă o acceptare instituțională tot mai mare: stablecoin-urile nu vor dispărea, deci atenția trebuie mutată spre crearea unor cadre de reglementare clare care să le valorifice potențialul și să le gestioneze riscurile.

Adoptarea GENIUS Act în SUA (2025), cadrul MiCA din Europa și legislații similare în Japonia, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong și Singapore au creat zone cu o reglementare clară, care dau încredere instituțiilor financiare tradiționale să se implice.

„Următorul pas este interoperabilitatea eficientă: ca aceste cadre naționale sau regionale să poată colabora pentru a profita cu adevărat de potențialul transfrontalier al stablecoin-urilor”, mai spune Katz.

O temă comună la Davos a fost intersecția dintre inteligența artificială și finanțele digitale. „În 3-5 ani, ne putem aștepta să existe miliarde de agenți AI care fac activitate economică continuu. Au nevoie de un sistem economic, de un sistem financiar, de un sistem de plăți. În opinia mea, nu există altă alternativă acum în afară de stablecoin-uri”, spune Jeremy Allaire, CEO și co-fondator la Circle.

Yat Siu, de la Animoca Brands, a făcut o paralelă cu consumul media din anii ’90: creșterea pare rapidă, dar, relativ mică încă. „Cu stablecoin-urile și activele digitale suntem în aceeași etapă. Așa cum internetul a democratizat crearea de conținut, banii programabili democratizează inovația financiară”, spune el.

Una dintre cele mai aprinse controverse de la Davos a fost dacă stablecoin-urile ar trebui să plătească dobândă. Băncile tradiționale (inclusiv CEO-ul Bank of America, Brian Moynihan) sunt îngrijorate că stablecoin-urile cu dobândă ar putea provoca un exod masiv de depozite, ceea ce ar afecta capacitatea de creditare a băncilor și ar destabiliza economia în perioade de stres.

Allaire (CEO și co-fondator la Circle) a răspuns că sub GENIUS Act, MiCA și legi similare, stablecoin-urile sunt definite ca „instrumente de numerar” (payment tokens), nu vehicule de investiții. Totuși, a făcut diferența între un emitent care plătește dobândă și partenerii care oferă reward-uri. A invocat și fondurile de piață monetară, care au ajuns la 11 trilioane de dolari, fără să distrugă creditarea bancară.

O altă discuție a vizat impactul stablecoin-urilor asupra politicii monetare. Pierre Gramegna (European Stability Mechanism) a întrebat dacă stablecoin-urile cresc dramatic viteza plăților, ar putea extinde masa monetară efectivă și provoca inflație?

Allaire a dat un răspuns contraintuitiv, vorbind despre „noua fizică a banilor”: așa cum costul marginal de stocare și transmitere a datelor a ajuns aproape de zero, blockchain-ul permite transferul de valoare cu economie similară. Ceea ce sugerează că hiper-viteza ar putea să reducă baza monetară necesară, nu să o extindă.

Dan Katz spune că impactul este, mai degrabă, din partea ofertei decât a cererii, deci presiunile inflaționiste tradiționale s-ar putea să nu apară.

Changpeng Zhao (co-fondator Binance) spune că două părți din crypto și-au demonstrat clar valoarea la scară: exchange-urile și stablecoin-urile.

„Am încercat plăți crypto, dar nimeni nu plătește cu adevărat în crypto. Cred cu adevărat că această tehnologie este un game changer. Și am demonstrat în ultimii 15-16 ani că nu dispare. Volumul de tranzacționare anul trecut a fost mai mare decât cel al Shanghai Stock Exchange și mai mare decât cel al New York Stock Exchange.”

Infrastructura financiară tradițională e „arhaică, lentă, scumpă”. Transferurile transfrontaliere durează 2-3 zile și costă mult. Stablecoin-urile rezolvă acest neajuns instantaneu și la o fracțiune din cost.Companiile cu operațiuni globale suferă din cauza întârzierilor, închiderilor de weekend, comisioanelor mari. Stablecoin-urile elimină aceste neajunsuri și reduc nevoia de capital.

Concluzie

Stablecoin-urile vor rămâne infrastructură esențială pentru plăți transfrontaliere și incluziune financiară în piețele emergente. Convergența cu AI se va accelera, iar stablecoin-urile vor deveni metoda de plăți pentru agenții economici autonomi. Instituțiile financiare tradiționale vor integra tot mai mult monedele stabile.

Cel mai important mesaj de la Davos merge dincolo de monede stabile: democratizarea inovației financiare. Banii programabili fac pentru finanțe ceea ce a făcut internetul pentru media, deschid spațiul către creativitatea și inovația din afara clasei tradiționale de experți.