Pîslaru a subliniat totodată că pentru fiecare euro accesat din fonduri europene, România contribuie la bugetul Uniunii cu aproximativ o treime din valoarea primită.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în cadrul PNRR, România avea disponibile aproximativ 13,5 miliarde de euro nerambursabili și aproape aceeași sumă sub formă de împrumuturi, totalizând circa 27–28 de miliarde. Ministrul a precizat că, din cauza deficitului bugetar și a accesului la programul SAFE, care reprezintă tot o sursă de împrumut, țara nu putea atrage simultan sumele maxime din ambele programe.

Astfel, s-a decis diminuarea proporțională a împrumuturilor din PNRR pentru a crea mai mult spațiu de manevră pe partea de SAFE, care oferă posibilități de finanțare pe un interval mai lung și în condiții avantajoase.

Ministrul recunoaște că diminuarea fondurilor atrase de România prin PNRR nu a fost „doar un exercițiu financiar”, ci a fost determinată și de întârzierile în implementarea mai multor proiecte, precum și de dificultățile întâmpinate la achizițiile publice, în special în sectorul transporturilor.

„Şi atunci a fost această redimensionare care a dus la 21 de miliarde, care e suma actuală, 13,57, neatinsă, suma de grant, plus completarea de 8 miliarde pe zona de împrumut. Deci asta este imaginea de ansamblu pe care o avem”, a adăugat ministrul.

Conform declarațiilor lui Dragoș Pîslaru, România va avea la dispoziție peste 60 de miliarde de euro sub formă de fonduri europene nerambursabile, la care se adaugă sume suplimentare ce pot fi accesate ca împrumuturi cu dobânzi avantajoase. Ministrul a descris apartenența României la Uniunea Europeană drept „o plasă mare de siguranță”.

„Ca să lămurim complet chestiunea, la fiecare euro pe care îl primim de la Uniunea Europeană, noi cheltuim doar o treime ca şi contribuţie la buget. Şi dacă stăm să ne uităm pe ansamblu, asta este de fapt ceva ce ne-a avantajat enorm în creşterea noastră economică din perioada de după aderare”, subliniază ministrul.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a descris participarea sa la Forumul Economic Mondial de la Davos drept o „experiență profesională remarcabilă și un exercițiu de promovare a României la nivel internațional, cum nu a mai existat de foarte mult timp”. El a precizat că discuțiile de la Davos s-au concentrat pe atragerea de investitori în România, cu un accent special pe oportunitățile generate de viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Acesta consideră că ministrul de Externe, Oana Țoiu, „a făcut o treabă excepțională”, menționând totodată că și ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost printre vorbitorii principali. Dragoș Pîslaru a subliniat că prezența delegației guvernamentale „a poziționat România pe o hartă la Davos unde nu mai era până acum”.