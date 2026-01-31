Liderul partidului Dreptate și Respect în Europa pentru Toți (DREPT), Vlad Gheorghe, a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, potrivit unei decizii semnate vineri de șeful Executivului și publicate în Monitorul Oficial.

Numirea intră în vigoare începând cu data de 2 februarie 2026, iar activitatea acestuia va fi neremunerată.

„Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată”, arată decizia publicată în Monitorul Oficial.

Conform deciziei premierului, fostul europarlamentar va avea atribuții legate de reforma administrativă, precum și de relația Guvernului cu zona metropolitană București–Ilfov.

Surse guvernamentale au indicat că printre responsabilitățile sale se va număra și analiza situației financiare a primăriilor, cu scopul de a identifica administrațiile locale care se confruntă cu dificultăți bugetare.

Vlad Gheorghe este jurist de profesie, are 40 de ani și este licențiat în Drept la Universitatea Româno-Americană din București. De asemenea, a urmat un master în Drept Fiscal la Universitatea din București.

Vlad Gheorghe este cunoscut ca fiind apropiat de președintele Nicușor Dan, alături de care a colaborat atât în trecut, în cadrul USR, cât și în campaniile electorale recente, inclusiv în contextul alegerilor prezidențiale.

Acesta a intrat în politică în 2015, ca voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul, iar ulterior a activat în cadrul USR și USR PLUS.

În perioada 2020–2024, Vlad Gheorghe a fost europarlamentar din partea USR, făcând parte din grupul Renew Europe. Mandatul său a fost obținut după demisia Clotildei Armand din Parlamentul European, odată cu preluarea funcției de primar al Sectorului 1.

În februarie 2024, Gheorghe a părăsit USR, acuzând conducerea formațiunii că a deviat de la principiile inițiale și că a ajuns să semene cu un partid de tip PSD, dar de dimensiuni mai mici. Ulterior, a candidat ca independent la alegerile europarlamentare din iunie 2024, fără a obține un nou mandat.

În decembrie 2025, Vlad Gheorghe și-a anunțat candidatura la alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei. Cu câteva zile înainte de scrutin, s-a retras din cursă și și-a declarat susținerea pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

El a motivat decizia prin riscul ca Primăria Capitalei să fie câștigată de un candidat pe care îl considera extremist și cu legături în PSD, respectiv Anca Alexandrescu, apreciind că sprijinirea candidatului liberal, Ciprian Ciucu, era o opțiune responsabilă pentru menținerea Bucureștiului pe un parcurs democratic.

„După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologice pe care le-am făcut, așa cum am declarat zilele trecute, vedem cu toții ceea ce devine foarte cunoscut că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse reale să ajungă primarul Capitalei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe Ciprian Ciucu pentru a fi viitorul primar general al Capitalei pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și pentru ca Bucureștiul să nu cumva să ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști”, afirma Vlad Gheorghe la acel moment.

Tot începând de astăzi, 30 ianuarie, Doina Popescu, Cristian Tudor Băcanu şi Vasile Ţiple deţin calitatea de consilieri onorifici ai vicepremierului Oana Gheorghiu.

Deciziile de numire, semnate de premierul Ilie Bolojan, au fost publicate în Monitorul Oficial.

Activitatea celor trei este neremunerată, ca și în cazul lui Vlad Gheorghe.