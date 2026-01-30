Avocatul Gheorghe Piperea a lansat, într-o postare publicată pe Facebook, o serie de acuzații și suspiciuni legate de modul în care a fost finanțată campania prezidențială a lui Nicușor Dan, susținând că actualul președinte ar fi contractat împrumuturi în valoare totală de aproximativ 12 milioane de euro pentru a ajunge la Palatul Cotroceni.

Potrivit acestuia, peste 9 milioane de euro ar proveni de la creditori anonimi, deși legislația în vigoare ar impune dezvăluirea identității creditorilor pentru sume mai mari de 5.000 de euro per persoană. Piperea a subliniat că respectivele sume ar fi fost ulterior rambursate prin intermediul Autorității Electorale Permanente (AEP), ridicând astfel semne de întrebare cu privire la proveniența reală a banilor.

În acest context, avocatul a afirmat că pot fi ridicate suspiciuni inclusiv cu privire la o posibilă ingerință externă, făcând referire explicită la ipoteza unei influențe rusești în rândul creditorilor anonimi.

El a amintit că, în opinia sa, Curtea Constituțională ar fi putut să se autosesizeze înainte de alegerile din 18 mai 2025 pentru a analiza legalitatea situației, însă acest lucru nu mai este posibil în prezent.

„Ca să devină președinte, Dan Daniel-Nicușor s-a împrumutat cu 12 milioane de euro. Peste 9 milioane de euro provin de la creditori anonimi – cică nu și-au dat acordul să li se cunoască numele, chit că legea impune dezvăluirea identității creditorului pentru sume mai mari de 5000 de euro per capita. Desigur, toți acești bani i-au fost furnizați de AEP pentru rambursare. Ce vreau să zic: putem suspecta o ingerință rusă printre sutele de creditori anonimi? Putem. Dacă e așa, poate CCR să se autosesizeze ca să anuleze alegerile din 18 mai 2025? Putea. Nu mai poate. Totuși: cam cum se simt acum cei care au mâncat sarmale?”, a scris avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook.

Avocatul a precizat că afirmațiile sale se bazează pe mai multe postări publicate de jurnalistul Lucian Davidescu, care a analizat în detaliu datele din declarațiile de avere și documentele publice privind finanțarea campaniilor electorale.

Într-una dintre postările citate, jurnalistul Lucian Davidescu a explicat că a încercat să identifice numărul exact al creditorilor anonimi din declarația de avere a lui Nicușor Dan, constatând că, la momentul respectiv, aproape nicio publicație din România nu a analizat în detaliu acest aspect.

El a menționat că a centralizat datele într-un fișier Excel, din dorința de a oferi o imagine clară asupra situației.

Conform calculelor prezentate de jurnalist, în declarația de avere apar în total 350 de împrumuturi, acordate de aproape tot atâtea persoane, unele nume figurând de două ori.

Dintre acestea, 210 împrumuturi ar fi fost contractate de la creditori anonimi, fiecare fiind însoțit de explicația că finanțatorul nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui.

Valoarea totală a împrumuturilor ar ajunge la peste 58,2 milioane de lei, sumele individuale variind între 10.000 și 800.000 de lei, cu câteva excepții mai mici.

Din totalul împrumuturilor, peste 44,2 milioane de lei, reprezentând mai mult de 75%, ar proveni de la creditori anonimi.

În concluzie, Davidescu a arătat că, pentru a câștiga președinția, Nicușor Dan ar fi fost împrumutat cu aproape 12 milioane de euro, dintre care aproximativ 9 milioane de euro nu ar avea nici în prezent o proveniență clară din punct de vedere public.

„Căutam ieri numărul de creditori rămași anonimi din declarația de avere a lui Nicușor, ca să constat că la vremea respectivă nici măcar o singură publicație din România n-a catadicsit să-i numere; sau măcar să menționeze chestiunea mai mult decât în treacăt, pe vreun fund de articol. Așa că am aruncat cifrele într-un excel, ca să fac o situație, măcar de dragul faptului divers. Iată ce a ieșit: Total: 350 de împrumuturi, primite de la aproape tot atâtea persoane (unele nume figurează cu câte două donații). Dintre care anonime: 210 împrumuturi, cu explicația la fiecare că finanțatorul „nu și-a exprimat acordul pentru publicarea numelui și prenumelui”. Valoarea împrumuturilor: 58.257.915,57 lei, adunați din credite între 10.000 și 800.000 de lei (cu doar câteva excepții mai mici). Dintre care de la donatori anonimi: 44.286.170,57 de lei, adică peste 75% din total. Pe scurt, ca să câștige președinția, Nicușor Dan a fost împrumutat cu aproape 12 milioane de euro, dintre care 9 milioane nu știm nici până în ziua de azi de unde au venit”, a scris Lucian Davidescu pe contul său de socializare.

Într-o altă postare publicată la 30 ianuarie, Lucian Davidescu a susținut că există indicii potrivit cărora Nicușor Dan ar fi încălcat legea cu bună-știință. Jurnalistul a explicat că, prin compararea declarației de avere depuse după preluarea mandatului cu cea din perioada campaniei electorale, se pot observa diferențe semnificative în modul de raportare a donațiilor.

El a amintit că, în campania pentru Primărie, Nicușor Dan ar fi strâns peste 1,12 milioane de lei din 39 de donații mai mari de 500 de euro, dintre care 72.000 de lei proveneau de la 10 donatori anonimi. În acele cazuri, anonimizarea ar fi fost justificată printr-un articol de lege care permite confidențialitatea identității donatorilor doar pentru sume aflate sub un anumit plafon anual.

În schimb, în cazul campaniei prezidențiale, pentru creditorii anonimi a fost utilizată o formulare generică, fără trimitere la un temei legal clar, ceea ce ar indica, în opinia jurnalistului, că o astfel de bază legală nu ar exista.

Davidescu a subliniat că, indiferent de interpretarea aplicabilă între legea finanțării campaniilor și cea privind declarațiile de avere, pentru sumele mari nu există nicio excepție care să permită anonimatul.

Potrivit acestuia, 162 dintre cei 210 creditori anonimi s-ar afla peste orice plafon legal care ar justifica ascunderea identității, iar în cazul împrumuturilor, chiar și plafonul de 100 de salarii minime ar lăsa zeci de creditori în afara oricărei excepții.

Jurnalistul a atras atenția că omisiunea completă a numelor din declarația de avere, și nu acoperirea lor cu bandă neagră, ar fi avut ca efect necomunicarea identității acestor persoane nici către Agenția Națională de Integritate.