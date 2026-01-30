Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 30 ianuarie, o serie de decrete care marchează modificări importante în structura Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și în echipa de consilieri de stat de la Palatul Cotroceni.

Prin aceste decizii, generalul cu patru stele Mihai Șomordolea a fost trecut în rezervă din cadrul Ministerului Apărării Naționale și eliberat, la cerere, din funcția de consilier de stat, iar generalul Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat și secretar al CSAT.

Potrivit decretelor semnate de șeful statului, trecerea în rezervă a generalului Mihai Șomordolea din MApN va avea loc la data de 31 ianuarie 2026. Tot de la aceeași dată, acesta va fi eliberat din funcția de consilier de stat, funcție pe care a ocupat-o timp de aproape un deceniu.

Mihai Șomordolea are o carieră îndelungată în domeniul apărării și securității. El a fost numit consilier de stat la 9 martie 2015, după ce, în perioada 2008–2015, a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Ulterior, începând cu 9 martie 2015, a fost numit secretar al CSAT, având un rol-cheie în coordonarea activităților administrative și strategice ale instituției. Experiența sa a fost considerată una relevantă în gestionarea dosarelor sensibile de securitate și apărare.

Iată comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 30 ianuarie 2026, următoarele decrete: Decret privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 ianuarie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de consilier de stat, la cerere, a domnului Mihai Șomordolea, începând cu data de 31 ianuarie 2026; Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026”, a transmis Administrația Prezidențială astăzi, 30 ianuarie 2026.

În paralel cu eliberarea din funcție a lui Mihai Șomordolea, președintele Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Sorin Cîrstea în funcția de consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, începând tot cu data de 31 ianuarie 2026. Sorin Cîrstea este general și are o vastă experiență în domeniul operațiilor psihologice militare, atât pe plan intern, cât și în misiuni internaționale.

Sorin Cîrstea este comandant al Combined Joint Psychological Operations Task Force (PSYOPS) din cadrul misiunii Resolute Support din Afganistan. Pe parcursul acestei misiuni, a fost decorat de Președintele Afganistanului cu cea mai înaltă distincție a Guvernului afgan, medalia Ghazi (Erou) Mir Bach Khan, ca recunoaștere a profesionalismului și a sprijinului acordat Guvernului și Forțelor Naționale de Securitate Afgane.

Din 2014, Sorin Cîrstea se află la comanda Centrului de Operații Psihologice al Armatei Române. Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, și are o dublă formare academică, fiind licențiat atât în electromecanică, cât și în psihologie. De asemenea, a obținut titlul de doctor în științe militare și informații în 2010 și a absolvit Colegiul Național de Apărare în 2015.

De-a lungul carierei sale, Sorin Cîrstea a participat la cinci misiuni în teatre de operații precum Afganistan și Kosovo și a ocupat funcții de conducere în cadrul structurilor PSYOPS, fiind decorat în repetate rânduri pentru activitatea desfășurată atât în țară, cât și în zonele de conflict.