Anunțul făcut de Nicușor Dan după summitul UE. România vrea un buget european mai mare

România susține majorarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene, considerând că o alocare financiară mai consistentă ar aduce beneficii importante pentru dezvoltarea țării. Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul Consiliului European desfășurat la Bruxelles, că interesul României este ca fondurile europene să fie mai mari și mai ușor de accesat, în timp ce negocierile privind cadrul financiar al UE pentru perioada 2028-2034 intră într-o etapă decisivă.

La finalul reuniunii Consiliului European de vară, președintele Nicușor Dan a afirmat că România urmărește ca viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene să aibă o valoare cât mai ridicată.

Șeful statului a explicat că un buget european mai consistent ar însemna și o contribuție netă mai mare pentru România, ceea ce ar permite finanțarea unui număr mai mare de investiții și proiecte naționale.

Declarațiile au fost făcute la Bruxelles, după ce liderii europeni au avut un schimb de opinii privind viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Președintele României a arătat că una dintre modificările importante analizate în noul buget european este creșterea flexibilității statelor membre în administrarea fondurilor destinate agriculturii și politicii de coeziune.

Potrivit acestuia, accentul se mută pe planurile naționale, ceea ce oferă fiecărei țări posibilitatea de a-și stabili propriile priorități în funcție de necesitățile economice și sociale.

”Interesul nostru exprimat în dezbatere şi în scrisoarea comună a celor 16 este ca modul de utilizare a fondurilor să fie cât mai flexibil, inclusiv este o dezbatere despre cât de mulţi ani să se prelungească accesarea de fonduri europene, cum am avut 2014-2020 şi am luat fonduri până în 31 decembrie 2023”, a afirmat preşedintele Dan.

Șeful statului a făcut referire și la posibilitatea extinderii perioadei în care statele membre pot utiliza fondurile europene după încheierea exercițiului financiar, mecanism care a funcționat și în actualul cadru bugetar.

În cadrul conferinței de presă, Nicușor Dan s-a declarat optimist și în privința fondurilor destinate competitivității.

Președintele consideră că viitorul buget european ar putea aduce oportunități suplimentare atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cercetarea românească.

În opinia sa, programele europene dedicate competitivității pot contribui la finanțarea companiilor și a grupurilor de cercetători din România, într-o perioadă în care Uniunea Europeană încearcă să își consolideze poziția economică și tehnologică la nivel mondial.

Discuțiile privind viitorul Cadru Financiar Multianual au avut loc după ce președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a prezentat cadrul de negociere însoțit de primele propuneri financiare.

În concluziile adoptate la finalul summitului, liderii europeni au stabilit continuarea negocierilor în perioada următoare.

”Consiliul European invită preşedinţia irlandeză a Consiliului UE să continue lucrările cu privire la cadrul de negociere până la Consiliul European din octombrie, cu scopul de a se ajunge la un acord în timp util. Un acord înainte de sfârşitul anului 2026 ar permite adoptarea actelor legislative în 2027, aspect necesar pentru a se asigura faptul că finanţarea UE ajunge la beneficiari fără întreruperi în ianuarie 2028”, arată concluziile summitului UE.

Obiectivul este ca negocierile dintre statele membre și Parlamentul European să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noul cadru financiar să poată intra în vigoare fără întârzieri la începutul anului 2028.

Negocierile nu sunt însă lipsite de controverse.

La 11 iunie, președinția cipriotă a Consiliului UE a prezentat o variantă de compromis care păstrează, în mare parte, reducerile propuse anterior de Comisia Europeană pentru fondurile destinate agriculturii și politicii de coeziune, deși introduce unele majorări limitate pentru anumite state beneficiare.

Documentul prevede și diminuarea Fondului European pentru Competitivitate cu aproximativ 15 miliarde de euro, precum și reducerea fondurilor destinate apărării și acțiunii externe a Uniunii Europene cu aproximativ 13,5 miliarde de euro.

În același timp, valoarea totală a bugetului propus inițial de Comisia Europeană, estimată la aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, ar urma să fie redusă cu circa 2%.

În perioada următoare, negocierile dintre Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European se vor intensifica, iar rezultatul acestora va stabili nivelul fondurilor europene pe care statele membre, inclusiv România, le vor putea accesa în următorul exercițiu financiar.