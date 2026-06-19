UE accelerează reforma economică. Liderii europeni cer măsuri urgente pentru energie, investiții și industrie

Uniunea Europeană își intensifică eforturile pentru consolidarea competitivității economice într-un context internațional marcat de tensiuni geoeconomice și transformări industriale accelerate. În cadrul reuniunii Consiliului European, liderii statelor membre au analizat progresele înregistrate în implementarea agendei economice comune și au cerut accelerarea reformelor privind piața unică, energia și investițiile. Discuțiile au vizat inclusiv reducerea dependențelor strategice, sprijinirea industriei și adaptarea politicilor climatice. Tema va reveni pe agenda liderilor europeni în octombrie 2026.

UE își concentrează atenția asupra consolidării competitivității economice și a autonomiei strategice, pe fondul provocărilor generate de contextul economic global. Liderii europeni au discutat măsurile necesare pentru creșterea rezilienței economice, stimularea inovării tehnologice și protejarea modelului social european.

Potrivit concluziilor adoptate de Consiliul European, obiectivul este susținerea prosperității economice și îmbunătățirea nivelului de trai prin politici care să permită economiei europene să răspundă mai eficient competiției globale.

În acest context, șefii de stat și de guvern au analizat stadiul implementării agendei „O Europă, o Piață”, inițiativă care urmărește aprofundarea integrării economice și eliminarea obstacolelor care afectează funcționarea pieței unice.

Consiliul European a reafirmat necesitatea unor măsuri rapide și concrete pentru simplificarea reglementărilor și reducerea sarcinilor administrative care afectează mediul de afaceri. Totodată, liderii europeni au insistat asupra accelerării procedurilor de planificare și autorizare pentru proiectele de investiții considerate strategice.

Un capitol important al discuțiilor a vizat costurile energiei și impactul acestora asupra competitivității economiei europene. Consiliul European a subliniat că reducerea prețurilor la energie și dezvoltarea Uniunii Energetice 2030 trebuie să rămână obiective prioritare.

Liderii europeni au evidențiat, de asemenea, necesitatea susținerii reînnoirii industriale și a inovării, precum și reducerea dependențelor externe în domenii considerate esențiale pentru securitatea economică a Uniunii.

Pentru atingerea acestor obiective, Consiliul European consideră esențială mobilizarea investițiilor publice și private în conformitate cu termenele stabilite la nivel comunitar. În paralel, statele membre sunt încurajate să accelereze măsurile privind tranziția curată și procesul de decarbonizare, respectând principiul neutralității tehnologice.

Documentul adoptat de liderii europeni subliniază și importanța consolidării rezilienței economice a Uniunii în fața șocurilor externe și a schimbărilor rapide din economia globală.

În ceea ce privește politicile climatice și industriale, Consiliul European a luat act de intenția Comisiei Europene de a prezenta până la jumătatea lunii iulie 2026 o propunere concretă privind revizuirea sistemului ETS.

Viitoarea propunere va aborda inclusiv regimul certificatelor gratuite de emisii și va fi elaborată în conformitate cu orientările prezentate de președinta Comisiei Europene în luna martie a acestui an.

În paralel, executivul european pregătește un proiect separat destinat să răspundă preocupărilor exprimate de anumite sectoare industriale în legătură cu criteriile de referință utilizate în cadrul ETS.

Consiliul European a precizat că orice ajustare a sistemului trebuie să păstreze rolul esențial al ETS în susținerea tranziției climatice și energetice a Uniunii Europene.

Pe lângă subiectele legate de competitivitate și energie, liderii europeni au desfășurat o dezbatere strategică dedicată dezechilibrelor macroeconomice globale.

Discuțiile au avut loc în contextul schimbărilor majore din economia mondială, al competiției crescânde dintre marile blocuri economice și al impactului acestora asupra economiilor europene.

Concluziile reuniunii arată că agenda privind competitivitatea va rămâne una dintre principalele priorități ale instituțiilor europene și ale statelor membre în perioada următoare.

Consiliul European a anunțat că va reveni asupra acestui dosar în cadrul reuniunii programate pentru luna octombrie 2026, când vor fi evaluate noile progrese înregistrate în implementarea măsurilor stabilite.