Nicușor Dan pleacă la Bruxelles pentru Summitul Consiliului European. Ucraina, Republica Moldova și securitatea energetică, pe agenda liderilor UE

Președintele României, Nicușor Dan, va participa joi și vineri la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, într-un moment marcat de tensiuni geopolitice, discuții privind extinderea Uniunii Europene și dezbateri despre viitorul buget comunitar.

Summitul are loc la scurt timp după reuniunea G7 din Franța și în contextul crizei politice de la București, pe marginea căreia șeful statului nu a avut declarații publice după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Potrivit Consiliului European, agenda reuniunii include teme cu impact direct asupra cetățenilor și economiei europene, de la competitivitate și securitate energetică până la migrație și apărare.

Unul dintre punctele centrale ale summitului îl reprezintă războiul din Ucraina. Liderii europeni vor asculta o intervenție a președintelui Volodimir Zelenski, care va prezenta cele mai recente evoluții de pe front și situația actuală a țării sale.

Pe agenda reuniunii figurează și procesul de extindere a Uniunii Europene. Șefii de stat și de guvern vor analiza deschiderea primului grup tematic de capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova, un pas important în parcursul european al celor două state.

În același timp, liderii europeni vor aborda situația din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictul cu implicații regionale care afectează Iranul, impactul acestuia asupra piețelor energetice, precum și evoluțiile din Gaza, Cisiordania și Liban.

Un alt subiect important al summitului îl reprezintă competitivitatea economiei europene. În acest context, liderii vor analiza stadiul implementării agendei „O Europă, o piață”, care urmărește simplificarea reglementărilor, reducerea birocrației, consolidarea pieței unice și promovarea unei politici comerciale mai ambițioase.

De asemenea, vor fi discutate măsuri pentru reducerea costurilor energiei, accelerarea procesului de decarbonizare și dezvoltarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

Liderii UE vor aborda și dezechilibrele macroeconomice globale și efectele acestora asupra economiilor europene, urmărind identificarea unor direcții comune pentru perioada următoare.

În cadrul reuniunii va continua și dezbaterea privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Discuțiile vor avea la bază concluziile reuniunii informale desfășurate în Cipru, în aprilie 2026, și propunerile prezentate de președinția cipriotă a Consiliului UE.

Printre temele analizate se numără structura viitorului buget european și identificarea unor noi surse proprii de finanțare pentru Uniunea Europeană.

Obiectivul liderilor este obținerea unui acord politic până la finalul acestui an.

Pe agenda reuniunii se află și consolidarea securității europene și dezvoltarea capacităților de apărare ale Uniunii.

Discuțiile au loc inclusiv în contextul incidentelor recente care au implicat drone rusești în apropierea frontierelor estice ale UE, inclusiv cazul unei drone încărcate cu explozivi care s-a prăbușit pe teritoriul României.

Liderii europeni vor analiza și progresele înregistrate în domeniul migrației, precum și măsurile adoptate pentru implementarea deciziilor anterioare ale Consiliului European.

Totodată, combaterea traficului de droguri și aplicarea Strategiei Uniunii Europene în materie de droguri vor reprezenta alte teme importante ale discuțiilor de la Bruxelles.