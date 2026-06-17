Schimbare de direcție pe piața petrolului. La ce se poate aștepta Europa

Prețurile petrolului au coborât sub pragul de 80 de dolari pe baril, pe fondul așteptărilor tot mai ferme ale piețelor că blocajul de facto al Strâmtorii Hormuz se apropie de final. Evoluția vine pe fondul perspectivelor de reluare a fluxurilor de aprovizionare dintr-una dintre cele mai importante zone exportatoare de energie la nivel global.

Cotațiile Brent, referința internațională, au continuat să scadă miercuri, tranzacționându-se mult sub 80 de dolari pe baril, pentru prima dată de la începutul lunii martie. Mișcarea reflectă optimismul generat de un acord de pace interimar între SUA și Iran, care ar putea permite redeschiderea Strâmtorii Hormuz până la finalul săptămânii.

Posibilitatea reluării traficului maritim a redus semnificativ temerile privind întreruperi prelungite ale livrărilor de energie din zona Golfului, considerată esențială pentru exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Strâmtoarea, un punct strategic pentru transportul energetic mondial, a fost practic blocată de la începutul conflictului din Iran, pe 28 februarie. În acel context, cotațiile Brent au urcat temporar spre 120 de dolari pe baril. Luni, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că ruta va fi complet redeschisă până vineri și va funcționa fără taxe de tranzit.

Țițeiul Brent cu livrare în luna următoare se situa la 78,37 dolari pe baril în jurul orei 7:00 CET, în timp ce țițeiul WTI era cotat la 75,45 dolari pe baril. În paralel, gazele naturale pe piața europeană au coborât sub 42 de euro pe megawatt-oră în tranzacțiile de miercuri dimineață.

Conflictul din Iran și restricțiile impuse asupra Strâmtorii Hormuz au generat, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, cea mai amplă perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol.

În ultimele săptămâni, prețul Brent a pierdut accelerat teren, coborând de la niveluri de peste 100 de dolari și marcând un recul de peste 33% într-o lună, pe măsură ce anticipațiile investitorilor s-au modificat rapid. Totuși, revenirea completă a sectorului energetic este estimată de analiști ca fiind un proces de durată.

O parte a pieței rămâne prudentă, în condițiile în care negocierile includ încă teme sensibile, inclusiv statutul programului nuclear iranian. În același timp, există așteptări ca un eventual acord să contribuie la stabilizarea pe termen mai lung a piețelor energetice afectate de conflict.

Revenirea rapidă a producției din regiune rămâne incertă. În sectorul gazelor naturale lichefiate, atenția este îndreptată către complexul Ras Laffan din Qatar, cel mai mare centru de export GNL la nivel global, după informații privind posibile daune la infrastructură. Analizele privind impactul asupra Europei indică faptul că ajustarea prețurilor ar putea să nu fie imediată, chiar și în scenariul redeschiderii Strâmtorii Hormuz.

Deși dependența directă de această rută este limitată, statele europene sunt expuse prin mecanismele pieței globale de referință. Europa importă între 80% și 85% din necesarul său de petrol, iar prețurile sunt influențate în mod direct de cotațiile internaționale, în special Brent, afectate de evoluțiile recente.

„Chiar dacă pacea va fi aici mâine, tot nu vom reveni la normal în viitorul previzibil”, a declarat comisarul UE pentru energie, Dan Jørgensen, la începutul lunii aprilie.

În același timp, ajustarea costurilor depinde și de evoluția primelor de asigurare pentru riscuri geopolitice, precum și de tarifele de transport maritim, componente esențiale ale prețului final al petrolului livrat. Deși costurile de transport nu mai înregistrează creșteri accelerate, semnalele unei scăderi consistente sunt încă limitate, iar asigurătorii monitorizează condițiile de siguranță înainte de o eventuală reevaluare a riscurilor.