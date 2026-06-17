Sistemul de control la frontiere poate fi suspendat temporar în această vară. UE încearcă să evite cozile uriașe din aeroporturi

Uniunea Europeană ar putea suspenda temporar, în anumite puncte de frontieră, colectarea datelor biometrice din cadrul noului sistem Entry/Exit System (EES), dacă timpii de așteptare devin prea mari în sezonul estival.

Măsura este gândită ca o soluție de urgență pentru aeroporturile și punctele de frontieră unde numărul mare de turiști riscă să provoace blocaje și cozi de mai multe ore.

Noul sistem EES, introdus de Uniunea Europeană în octombrie 2025, presupune înregistrarea datelor biometrice ale cetățenilor din afara spațiului Schengen la prima intrare. Procedura include fotografierea și preluarea amprentelor.

Autoritățile europene recunosc însă că această etapă este și cea mai dificilă din punct de vedere operațional, în special în perioadele cu trafic intens.

Uku Särekanno, director executiv adjunct al Frontex, a declarat că statele membre au posibilitatea, pe durata sezonului turistic de vară, să suspende temporar înregistrarea biometrică dacă apar cozi excesive.

Potrivit acestuia, dacă într-un anumit interval se formează sute de persoane la frontieră și timpul de așteptare devine prea mare, autoritățile naționale pot decide suspendarea temporară a colectării datelor biometrice pentru a fluidiza traficul.

Oficialul a precizat însă că această flexibilitate este valabilă doar până la sfârșitul verii și că nu există intenția unei relaxări permanente a regulilor, transmite Independent.

Un purtător de cuvânt al Frontex a explicat că decizia de suspendare temporară nu aparține agenției europene, ci fiecărui stat membru în parte.

Rolul Frontex este de a oferi sprijin, instruire și recomandări, în timp ce implementarea efectivă a sistemului este realizată de autoritățile naționale.

Potrivit reprezentanților Comisiei Europene, sistemul funcționează în prezent în toate statele Schengen și a înregistrat deja rezultate importante.

De la lansarea sa, în octombrie 2025, au fost înregistrate aproape 90 de milioane de intrări și ieșiri. În aceeași perioadă, aproximativ 40.000 de persoane au primit refuz de intrare, dintre care aproape 1.000 au fost identificate ca reprezentând o amenințare la adresa securității Uniunii Europene.

Oficialii europeni susțin că cele mai mari întârzieri apar la prima înregistrare biometrică. După ce amprentele și fotografia facială sunt introduse în sistem, călătoriile ulterioare se desfășoară mult mai rapid pe durata perioadei de valabilitate a datelor.

Frontex estimează că va fi nevoie de aproximativ doi ani până când majoritatea călătorilor vor fi deja înregistrați în sistem și presiunea asupra punctelor de frontieră va scădea semnificativ.

Până atunci, statele europene încearcă să evite blocajele prin măsuri precum suplimentarea personalului, instalarea de kioscuri automate de verificare și utilizarea unor instrumente de preînregistrare.

Comisia Europeană a confirmat, la rândul său, că legislația actuală permite suspendarea temporară a colectării datelor biometrice în situații excepționale care generează timpi excesivi de așteptare.

Această opțiune poate fi utilizată pe întreaga durată a sezonului turistic de vară și este destinată exclusiv gestionării unor situații punctuale, fără a afecta funcționarea generală a sistemului.

Primele dificultăți au fost deja raportate în mai multe state europene, inclusiv în Portugalia, Spania și Italia, unde introducerea EES a generat întârzieri în anumite aeroporturi și puncte de frontieră. Autoritățile europene speră însă că, pe măsură ce tot mai mulți călători vor fi deja înregistrați, procedurile vor deveni considerabil mai rapide.