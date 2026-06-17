Un clasament îngrijorător în UE: România, pe primul loc la sărăcie severă în rândul tinerilor

În 2025, ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani din Uniunea Europeană care s-au confruntat cu privațiuni materiale și sociale severe a rămas la același nivel ca în anul precedent. Potrivit datelor publicate de Eurostat, indicatorul s-a menținut la 5,8%, fără variații față de 2024.

La nivel comparativ, această valoare este ușor mai redusă decât cea înregistrată în rândul populației totale din UE, unde rata a fost de 6,3%. Diferența indică o ușoară abatere între situația tinerilor și cea a ansamblului populației, însă fără schimbări semnificative în dinamica generală.

Cele mai ridicate valori ale privațiunilor severe au fost raportate în România, unde rata a ajuns la 15,1% în rândul tinerilor. Urmează Grecia, cu 14,7%, și Bulgaria, cu 14,0%, toate peste media europeană.

În contrast, niveluri scăzute, sub pragul de 3%, au fost consemnate în zece state membre, printre care Croația, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia, Cipru, Austria, Țările de Jos, Luxemburg și Portugalia.

Mai mult, datele Eurostat arată că, în 2025, rata generală a riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE) pentru tinerii de 15–29 de ani a fost de 24,2%, cu 3,3 puncte procentuale peste nivelul înregistrat în populația totală, care s-a situat la 20,9%.

Pe componenta riscului de sărăcie, tinerii au înregistrat o pondere de 19,6%, comparativ cu 16,3% la nivelul întregii populații, diferența fiind de 3,3 puncte procentuale. Acest indicator reflectă un decalaj constant între generațiile mai tinere și restul populației în ceea ce privește expunerea la dificultăți economice.

În ceea ce privește gospodăriile cu intensitate foarte scăzută a muncii, 8,2% dintre tineri se aflau în această situație, față de 7,9% în populația generală. Diferența rămâne redusă, de doar 0,3 puncte procentuale, indicând o apropiere între cele două categorii pe acest segment.

În ansamblu, tinerii continuă să fie expuși unui nivel mai ridicat de vulnerabilitate socială și economică decât populația totală, potrivit structurii indicatorului AROPE.