Beneficiarii trebuie să facă dovada că urmează o formă de învățământ sau că au un loc de muncă pentru a putea accesa această indemnizație. Proiectul de lege reglementează acordarea, fără discriminare, a indemnizației pentru tinerii care au ieșit din sistemul de protecție socială și care urmează o formă de învățământ sau sunt angajați.

Toți tinerii în vârstă de până la 26 de ani care au ieșit din sistemul de protecție specială și care respectă condițiile prevăzute de lege vor beneficia de această indemnizație. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, ministrul Muncii va stabili procedura de acordare și plată a indemnizației prin ordin specific.

„Indemnizațiile se instituie ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor tinerilor, fără discriminare. Beneficiază de aceste indemnizații toți tinerii în vârstă de până la 26 de ani, care au ieșit din sistemul de protecție specială și care întrunesc condițiile legii. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul Muncii stabilește prin ordin procedura de acordare și plată a indemnizației”, notează inițiatorii proiectului.

Legislația existentă, în vigoare din octombrie 2023, permitea deja tinerilor care au ieșit din orfelinate sau din sistemul de plasament și care au între 18 și 26 de ani să beneficieze de indemnizație dacă își continuă studiile sau au un loc de muncă. Totuși, tinerii care părăsiseră sistemul înainte de octombrie 2023 erau excluși de la aceste prevederi. Proiectul adoptat miercuri reglează situația acestor tineri, oferindu-le acces la indemnizație.

Inițiativa legislativă a fost aprobată anterior de Senatul României, iar Camera Deputaților a acționat ca for decizional în acest caz. Măsura are ca scop sprijinirea tinerilor în tranziția către viața independentă și asigurarea unui sprijin financiar pentru cei care continuă educația sau se angajează după ieșirea din sistemul de protecție socială.

Sistemul de protecție socială are rolul de a asigura suportul necesar persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv copiilor și tinerilor care nu pot fi întreținuți de familiile lor. Prin intermediul plasamentului sau al altor măsuri de protecție specială, statul le oferă adăpost, consiliere și acces la educație și servicii medicale. După părăsirea acestor programe, tinerii beneficiază de măsuri de sprijin care facilitează integrarea lor în societate, precum indemnizațiile pentru continuarea studiilor sau pentru ocuparea unui loc de muncă, asigurând astfel o tranziție mai lină către independență și autonomie financiară. Aceste mecanisme urmăresc reducerea riscului de marginalizare socială și creșterea șanselor de succes pe termen lung pentru fiecare beneficiar.