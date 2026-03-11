Ministerul Muncii și ANOFM au anunțat o nouă măsură de sprijin pentru tinerii NEET, considerați una dintre cele mai vulnerabile categorii de pe piața muncii. Prin acordarea unei prime de stabilitate, autoritățile vor să îi încurajeze pe tineri nu doar să se angajeze, ci și să rămână mai mult timp la același loc de muncă.

Președintele ANOFM, Adrian Zvîncă, a explicat că tinerii au fost mereu o prioritate pentru instituție și că există deja mai multe politici și programe dedicate lor. El a precizat că prima de stabilitate este însă o măsură diferită față de cele existente pe piața muncii din România, deoarece se adresează direct tinerilor NEET și oferă un sprijin financiar lunar timp de doi ani. Potrivit lui, spre deosebire de alte prime care se acordă o singură dată sau pe o perioadă scurtă, acest program oferă un stimulent consistent pe termen mai lung. El a subliniat că banii ajung direct la angajat, nu la angajator, pentru a-i motiva pe tineri să își găsească un loc de muncă și pentru a reduce munca la negru în rândul lor.

Măsura face parte dintr-un pachet mai larg de politici active pentru ocuparea forței de muncă, finanțate inclusiv din fonduri europene, care urmăresc reducerea șomajului în rândul tinerilor și sprijinirea lor în găsirea unui loc de muncă stabil.

Adrian Zvîncă a explicat că tinerii NEET sunt persoane cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează nici o formă de educație sau formare profesională. Pentru a primi prima de stabilitate, aceștia trebuie să fie înregistrați în baza de date a ANOFM. El i-a încurajat pe tinerii interesați să se adreseze agențiilor județene din localitatea unde au domiciliul sau reședința.

Conform programului, tinerii NEET care se angajează vor primi un sprijin financiar în două etape: 1.000 de lei pe lună în primul an de muncă și 1.250 de lei pe lună în al doilea an. Președintele ANOFM a spus că tinerii trebuie să se angajeze pe perioadă nedeterminată, deoarece autoritățile își doresc ca, pe termen mediu și lung, să se formeze o generație de tineri cu experiență practică și mai atractivi pentru angajatori.

„Tinerii au reprezentat întotdeauna o prioritate pentru noi, existând o serie de politici și programe destinate acestora. Prima de stabilitate reprezintă însă o măsură unică pentru piața muncii din România, întrucât accentul este pus direct pe tinerii NEET, oferind un stimulent lunar substanțial timp de 2 ani, spre deosebire de celelalte prime care se acordă sub formă de sumă unică sau pe o perioadă mult mai scurtă. Este un program targetat, adaptat exact la un segment ce are mai mare nevoie de sprijin, suma de bani ducându-se direct către angajat și nu către angajator, în scopul de a motiva tinerii să se încadreze pe piața muncii și a evita totodată munca la negru în rândul acestora. Tinerii NEET sunt persoane cu vârsta între 16 și 30 de ani, care nu sunt încadrați pe piața muncii și nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională. Mai mult, pentru a putea beneficia de prima de stabilitate, aceștia trebuie să fie înscriși în bazele de date ale ANOFM. Îi încurajăm astfel pe toți cei care doresc să beneficieze de acest sprijin să se adreseze agențiilor județene unde au reședința sau domiciliul. Tinerii vor trebui sa se angajeze pe o perioada nedeterminata, întrucat pe termen mediu și lung ne dorim crearea unei generații de tineri cu experiență practică, o generație stabilă, crescând atractivitatea acestora pentru angajatori”, a declarat Zvîncă.

Tinerii NEET pot primi o primă de stabilitate la primul loc de muncă, acordată lunar, potrivit unei ordonanțe de urgență publicate luni în Monitorul Oficial. Măsura are scopul de a-i încuraja pe tineri să se angajeze și să rămână mai mult timp pe piața muncii.

Conform actului normativ, tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la cursuri de formare profesională pot beneficia de acest sprijin dacă se angajează pentru prima dată cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Ei trebuie, de asemenea, să fie înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Prima de stabilitate se acordă timp de 24 de luni din bugetul asigurărilor pentru șomaj și este neimpozabilă. În primul an de muncă, beneficiarii primesc 1.000 de lei pe lună, iar în al doilea an suma crește la 1.250 de lei pe lună.

Sprijinul financiar se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat și se plătește inclusiv pentru perioada concediului de odihnă.

Tinerii pot păstra prima de stabilitate chiar dacă își schimbă locul de muncă, cu condiția ca, în maximum 60 de zile de la încetarea contractului, să se angajeze din nou la un alt angajator eligibil, tot cu normă întreagă și pe durată nedeterminată. Perioada de cel mult 60 de zile în care nu au un loc de muncă nu este însă inclusă în perioada de acordare a primei.

Această primă nu poate fi cumulată cu alte forme de sprijin, precum prima de inserție, prima de activare, primele de mobilitate sau prima de relocare.

Totuși, nu toți tinerii pot beneficia de acest sprijin. Prima de stabilitate nu se acordă celor care se angajează la instituții și autorități publice, indiferent de modul de finanțare, la regii autonome, companii sau societăți naționale, ori la firme în care statul sau autoritățile locale sunt acționari majoritari. De asemenea, sunt excluse instituțiile și agențiile publice autonome aflate în coordonarea Parlamentului, institutele naționale de cercetare-dezvoltare și alte institute sau comisii care funcționează în subordinea autorităților publice și sunt finanțate din fonduri publice.

Tinerii care beneficiază de prima de stabilitate trebuie să restituie integral sumele primite dacă raporturile de muncă încetează înainte de 24 de luni în anumite situații. Acest lucru se întâmplă dacă încetarea contractului are loc prin acordul părților, dacă salariatul este concediat disciplinar pentru abateri grave sau repetate ori dacă acesta își dă demisia.

Recuperarea sumelor se face pe baza deciziilor emise de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Ordonanța mai prevede că sumele acordate necuvenit ca indemnizație de șomaj, stabilite de organele de control, pot fi restituite fără dobânzi sau penalități dacă sunt plătite în termen de maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei. Dacă acest termen este depășit, sumele vor fi recuperate cu dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind veniturile bugetare.

Până la data de 8 aprilie 2026, Ministerul Muncii trebuie să modifice, la propunerea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, actele normative necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.