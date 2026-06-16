Care este vârsta medie a celor care cumpără o casă pentru prima dată în Europa

Vârsta medie la care europenii cumpără prima locuință diferă semnificativ între statele membre ale Uniunii Europene, potrivit unor date recente analizate pe baza unui studiu privind tendințele locative la nivel european. Diferențele sunt influențate de accesibilitatea pieței, sprijinul familial și obiceiurile culturale legate de închiriere.

În Uniunea Europeană, 68,5% dintre gospodării locuiau în 2025 în locuințe deținute în proprietate, în scădere cu 2,2 puncte procentuale față de 2010. La nivel național, variațiile sunt semnificative, de la 47,2% în Germania la 93,8% în Slovacia, potrivit datelor Eurostat.

În 23 de țări europene analizate, vârsta medie la prima achiziție a unei locuințe este de 31,3 ani, conform RE/MAX European Housing Trend Report 2025. Valorile diferă de la 28 de ani în Malta la 34,7 ani în Elveția și Grecia. Michael Polzler, CEO RE/MAX Europe, a explicat că „deși accesibilitatea determină adesea vârsta la care oamenii cumpără, sprijinul familial și normele culturale legate de închiriere joacă, de asemenea, roluri importante”.

În marile economii europene, Regatul Unit se remarcă printr-o vârstă medie de 28,4 ani la prima achiziție, identică cu Luxemburg și printre cele mai scăzute din eșantion. Datele arată că 53% dintre tinerii britanici cu vârste între 18 și 34 de ani beneficiază de sprijin financiar din partea familiei, fie prin donații, fie prin moșteniri, ceea ce influențează accesul mai rapid la proprietate.

Germania înregistrează 33,6 ani, cea mai ridicată vârstă dintre cele cinci mari economii europene, cu peste cinci ani mai mult decât în Regatul Unit. Diferențele sunt asociate și cu rolul pieței de închiriere, unde stabilitatea și protecțiile pentru chiriași fac ca locuința în chirie să fie o opțiune pe termen lung.

În Germania, 69% dintre tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani locuiesc în chirie, un procent mult peste media europeană de 38%. Această structură a pieței contribuie la o tranziție mai lentă către achiziția unei locuințe, în contextul în care închirierea este frecvent percepută ca o soluție stabilă.

Spania și Italia se situează, de asemenea, peste media europeană, cu 30,9 ani, respectiv 32,8 ani. În Franța, vârsta medie este de 32,5 ani, iar doar 33% dintre tinerii cumpărători primesc sprijin financiar din familie, față de 48% la nivel european.

În aceste state, rămânerea mai îndelungată în locuința parentală este frecventă, ceea ce poate facilita economisirea pentru avans, dar întârzie intrarea pe piața imobiliară. În Italia și Spania, vârsta medie de părăsire a casei familiei este de aproximativ 26 de ani, peste media europeană.

În partea inferioară a clasamentului se află Ungaria, cu 28,5 ani, și Țările de Jos, cu 28,8 ani, urmate de Austria, Portugalia și Finlanda, toate sub pragul de 30 de ani. Irlanda se situează ușor sub media europeană, cu 30,8 ani.

Turcia are o vârstă medie de 34,1 ani, fiind printre statele cu achiziții mai târzii, alături de Cehia, Polonia, Bulgaria, Slovenia și Croația, unde valorile depășesc media de 31 de ani.

În ceea ce privește achizițiile foarte timpurii, 40,2% dintre cumpărătorii din Regatul Unit își achiziționează prima locuință între 18 și 25 de ani, cea mai ridicată pondere din Europa. La polul opus, Grecia înregistrează 12,1% pentru aceeași categorie de vârstă.

Datele arată că, în medie, 69,5% dintre europenii din cele 23 de țări analizate își cumpără prima locuință până la 35 de ani. Totuși, există diferențe importante între state: peste 80% în Luxemburg, Țările de Jos, Regatul Unit și Ungaria, comparativ cu 50,4% în Grecia.

Elveția și Turcia se află, de asemenea, la niveluri mai scăzute, cu 53,2% și 56% dintre cumpărători care intră pe piața imobiliară până la 35 de ani. În același timp, nu a fost identificată o corelație directă între vârsta la prima achiziție și rata generală de proprietate asupra locuințelor.

Datele provin dintr-un sondaj realizat pe peste 21.000 de adulți, cu peste 13.000 de răspunsuri relevante pentru vârsta la prima achiziție. Potrivit Comisiei Europene, piața locuințelor din Europa este influențată de creșterea prețurilor și de majorarea costurilor asociate locuirii.