Când soarele devine chiriaș pe acoperișul tău. Ceea ce părea un lux, a devenit o investiție

Există o schimbare lentă, dar ireversibilă, în felul în care românii se raportează la sursa de energie a casei lor. Nu mai vorbim despre o tendință de nișă sau despre un moft al entuziaștilor tech – ci despre o decizie financiară pe care tot mai multe gospodării o iau cu creionul în mână și factura în față.

Panourile fotovoltaice apar astăzi pe acoperișuri din Oltenia până în Maramureș, pe hale industriale din Brașov și pe case de vacanță din Delta Dunării.

Ceea ce părea, acum zece ani, un lux rezervat celor cu buzunare adânci a devenit o investiție cu termen de recuperare de 5-8 ani – un interval comparabil cu orice renovare serioasă de locuință.

Ce se întâmplă cu energia produsă dar nefolosită

Mulți proprietari care instalează panouri fotovoltaice descoperă, după primele luni, o surpriză plăcută: produc mai multă energie decât consumă. Această energie nu dispare – prin contractul de prosumator, ea poate fi injectată în rețeaua națională și compensată pe facturile viitoare.

Furnizorii de energie din România au obligația legală să accepte acești prosumatori, conform Legii nr. 123/2012 și modificărilor ulterioare.

Concret, dacă o familie din Cluj produce 400 kWh într-o lună de vară, dar consumă doar 250 kWh, diferența de 150 kWh se „înregistrează” la furnizor și se scade din consumul din lunile de iarnă.

Sistemul funcționează ca un cont bancar de energie – depui vara, retragi iarna. Perioada de compensare este, în general, de 24 de luni.

Există totuși un detaliu pe care instalatorii îl menționează rar în ofertele comerciale: eficiența reală a unui sistem fotovoltaic depinde enorm de orientarea acoperișului.

Un acoperiș orientat spre sud-vest cu o înclinație de 30-35 de grade poate produce cu până la 20% mai multă energie față de unul orientat spre est, chiar dacă panourile sunt identice ca specificații tehnice.

Birocrația pe care nimeni nu o explică de la început

Instalarea unui sistem fotovoltaic nu înseamnă doar a chema o echipă și a monta panouri pe acoperiș. Procesul implică notificarea distribuitorului de energie, obținerea unui aviz tehnic de racordare și semnarea unui contract de prosumator – etape care pot dura între două săptămâni și trei luni, în funcție de județ și de operatorul de distribuție.

Multe familii cumpără prin platforme online sistemele fotovoltaice – inclusiv prin eMAG , unde oferta poate include pachete complete cu invertor și structuri de montaj. Instalatorii autorizați cunosc toate procedurile, motiv pentru care alegerea unui contractor cu experiență locală contează mult.

Panourile fotovoltaice nu sunt o soluție miraculoasă care elimină complet dependența de rețea.

Noaptea, pe timp de ploaie îndelungată sau iarna în regiunile nordice, sistemul produce puțin sau nimic. Tocmai de aceea, cei mai mulți proprietari combină instalarea panourilor cu o eficientizare a consumului – termostate inteligente, pompe de căldură sau electrocasnice cu clasă energetică superioară.

Energia solară nu promite independență totală, ci o relație mai echilibrată cu factura. Iar pentru mulți români, asta e suficient ca să merite calculul.