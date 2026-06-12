Numărul locuințelor finalizate a crescut în primele trei luni. INS: Aproape 12.000 de locuințe au fost date în folosință

Piața rezidențială a început anul 2026 cu un avans față de perioada similară a anului trecut. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că numărul locuințelor finalizate în primul trimestru a crescut, însă evoluțiile au fost diferite de la o regiune la alta.

În același timp, majoritatea locuințelor au fost realizate din fonduri private, în timp ce construcțiile finanțate din bani publici au continuat să scadă.

Potrivit datelor INS, în trimestrul I 2026 au fost date în folosință 11.876 de locuințe, cu 914 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Cele mai multe locuințe finalizate au fost construite în mediul urban, unde au fost recepționate 6.241 de unități locative. Cu toate acestea, comparativ cu primul trimestru din 2025, numărul locuințelor terminate în orașe a scăzut cu 111 unități. În schimb, mediul rural a înregistrat o creștere importantă, cu 1.025 de locuințe în plus, ajungând la un total de 5.635 de locuințe.

Chiar dacă mediul urban rămâne dominant, ponderea sa în totalul locuințelor finalizate a coborât la 52,6%, în timp ce mediul rural a ajuns la 47,4%.

Raportul INS evidențiază că dezvoltarea sectorului rezidențial a fost susținută aproape exclusiv de investițiile private. Din totalul locuințelor finalizate în primul trimestru al anului, 11.642 au fost construite din fonduri private, cu 1.135 mai multe decât în perioada similară din 2025.

În schimb, numărul locuințelor realizate din fonduri publice a scăzut de la 455 la 234, ceea ce înseamnă o reducere de 221 de unități. Ponderea construcțiilor finanțate din bani publici s-a redus astfel la doar 2% din total.

La nivel regional, București-Ilfov a rămas cea mai importantă zonă din țară în ceea ce privește numărul locuințelor finalizate, cu 3.827 de unități în primele trei luni ale anului. Regiunea reprezintă peste 32% din totalul locuințelor date în folosință la nivel național.

Cea mai mare creștere a fost însă înregistrată în regiunea Vest, unde au fost finalizate 1.680 de locuințe, cu 749 mai multe decât în primul trimestru al anului trecut. Creșteri importante au fost consemnate și în Nord-Vest, cu 271 de locuințe suplimentare, respectiv în Nord-Est, cu 147 de locuințe în plus.

Sud-Muntenia a înregistrat o creștere modestă, de 31 de locuințe, iar București-Ilfov a avut un avans de 17 unități locative față de aceeași perioadă a anului trecut.

Nu toate regiunile au avut însă evoluții pozitive. INS arată că în Sud-Vest Oltenia au fost finalizate cu 177 de locuințe mai puține decât în primul trimestru din 2025. De asemenea, regiunea Sud-Est a înregistrat o scădere de 119 locuințe, iar regiunea Centru a consemnat un recul de cinci unități.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică sunt provizorii și reflectă locuințele pentru care toate lucrările prevăzute în documentația tehnică au fost finalizate și recepționate de beneficiari în perioada analizată.