INS: PIB-ul în T1 2026 s-a menţinut nemodificat în termeni reali comparativ cu T4 2025
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Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2026 s-a menținut nemodificat în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2025, a informat vineri, 5 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).
INS: PIB-ul în T1 2026 s-a menţinut nemodificat în termeni reali comparativ cu T4 2025
Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2026 s-a menținut nemodificat în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2025, a informat vineri, 5 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).
Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,2% pe seria brută şi o scădere cu 1.1% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2026. Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2024 – 2026, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.
Tabel 1: evoluţia trimestrială a Produsului Intern Brut
|Trim. I
|Trim. II
|Trim. III
|Trim. IV
|An
|– în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent –
|Serie brută
|2024
|100,6
|100,9
|101,7
|100,5
|100,9
|2025
|100,3
|100,3
|101,7
|100,2
|100,7
|2026
|98,8
|–
|–
|–
|–
|Serie brută prin metoda
volumelor înlănțuite cu an de referință 2020*)
|2024
|102,3
|100,8
|100,2
|100,8
|100,9
|2025
|100,6
|102,5
|101,3
|98,8
|100,7
|2026
|98,5
|–
|–
|–
|–
|Serie ajustată sezonier**)
|2024
|102,1
|100,5
|100,3
|100,8
|–
|2025
|100,7
|102,1
|101,4
|98,6
|–
|2026
|98,9
|–
|–
|–
|–
|– în % faţă de trimestrul precedent –
|Serie ajustată sezonier**)
|2024
|99,8
|99,4
|100,6
|100,9
|–
|2025
|99,7
|100,9
|100,0
|98,1
|–
|2026
|100,0
|–
|–
|–
|–
Seria ajustată sezonier
Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497820,1 milioane lei preţuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% față de trimestrul I 2025, iar comparativ cu trimestrul anterior nu s-a modificat.
Seria brută
Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 403915,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2 % faţă de trimestrul I 2025.
În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2026.
Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului Intern Brut
Categorii de resurse
La creșterea PIB, în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025, au contribuit în mod deosebit următoarele ramuri:
- Construcțiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 7,9%;
- Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 11,6%.
Contribuţii negative la modificarea PIB au înregistrat următoarele activități:
- Industria (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%;
- Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%;
- Informațiile și comunicațiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 4,1%;
- Tranzacțiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,9%;
- Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,9%;
- Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (-0,2%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%.
Agricultura, intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creșterea PIB. De asemenea, impozitele nete pe produs nu au contribuit la creșterea PIB, având o pondere de 11,6% la formarea PIB, iar volumul lor a înregistrat o scădere a cu 0,6%.
Tabel 2: contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut, în Trimestrul I 2026
|Contributia la formarea
PIB – %
|Contribuţia la
creşterea PIB – %
|Provizoriu (1)
|Provizoriu (1)
|Agricultură, silvicultură şi pescuit
|1,6
|0,0
|Industrie
|15,8
|-0,2
|Construcţii
|5,3
|0,4
|Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea
|autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi
|depozitare; hoteluri şi restaurante
|22,5
|-0,8
|Informații și comunicații
|8,1
|-0,3
|Intermedieri financiare şi asigurări
|4,1
|0,0
|Tranzacţii imobiliare
|7,5
|-0,1
|Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de
|servicii administrative și activități de servicii suport
|6,1
|-0,3
|Administrație publică și apărare; asigurări sociale din
|sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială
|14,6
|-0,2
|Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații
|de produse de uz casnic și alte servicii
|2,8
|0,3
|Valoarea adăugată brută – total
|88,4
|–1,2
|Impozite nete pe produs
|11,6
|0,0
|Produsul intern brut
|100,0
|–1,2
Categorii de utilizări
O contribuție pozitivă a avut-o formarea brută de capital fix al cărei volum s-a majorat cu 4,7%, contribuind cu +0,9% la creșterea PIB. Contribuții negative la modificarea PIB au avut:
- cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a diminuat cu 1,8%, contribuind cu -1,2% la modificarea PIB;
- cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 1,2%, contribuind cu -0,1% la modificarea PIB;
- cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 0,4% și nu a contribuit la creşterea PIB;
Tabel 3: contribuţia categoriilor de utilizări la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut, în Trimestrul I 2026
|Contributia la formarea
PIB – %
|Contribuţia la creşterea
PIB – %
|Provizoriu (1)
|Provizoriu (1)
|Consumul final efectiv total
|82,5
|–1,3
|Consum final individual efectiv al
|gospodăriilor populaţiei
|72,5
|-1,3
|Cheltuiala pentru consumul final al
|gospodăriilor populaţiei
|64,6
|-1,2
|Cheltuiala pentru consumul final al
|instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul
|gospodăriilor populaţiei
|0,5
|0,0
|Cheltuiala pentru consumul final
|individual al administraţiilor publice
|7,4
|-0,1
|Consumul final colectiv efectiv al
|administraţiilor publice
|10,0
|0,0
|Formarea brută de capital fix
|19,9
|0,9
|Variaţia stocurilor
|2,7
|–1,0
|Exportul net de bunuri şi servicii
|–5,1
|0,2
|Exportul de bunuri şi servicii
|42,3
|0,8
|Importul de bunuri şi servicii
|47,4
|0,6
|Produsul intern brut
|100,0
|–1,2
Revizuiri
Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2026 față de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 117 din 13 mai 2026 înregistrând diferențe. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.
Tabel 4: Produsul Intern Brut pe categorii de resurse și utilizări, în Trimestrul I 2026
|Realizări – milioane lei
preţuri curente –
|Indici de volum – în % fa ţă de
trimestrul I 2025
|Indici de preţ – în % fa ţă de
trimestrul I 2025
|Agricul tură , s i lvicul tură şi pescuit
|6385.0
|100.8
|107.5
|Industrie
|63707.5
|98.8
|110.4
|Construcţii
|21480.0
|107.9
|108.5
|Comerţ cu ridica ta ș i cu amănuntul ; repararea
|autovehi culelor şi motoci cletelor; transport şi
|depozi ta re; hoteluri şi res ta urante
|90715.8
|96.9
|108.1
|Informații ș i comunicații
|32553.6
|95.9
|109.7
|Intermedieri financiare şi asigurări
|16476.1
|100.9
|105.5
|Tranzacţii imobiliare
|30168.0
|98.1
|107.7
|Activi tă ți profesionale, științifice ș i tehnice;
|activi tă ți de servicii administrative ș i activi tă ți de
|servicii suport
|24691.8
|96.1
|113.8
|Administrație publică ș i apărare; asigurări sociale
|din s istemul public; învă ță mânt; sănă ta te ș i
|asistență socială
|59054.1
|98.7
|101.2
|Activi tă ți de specta cole, cul tura le ș i recreative;
|reparații de produse de uz casnic ș i alte servicii
|11510.3
|111.6
|105.1
|Valoarea adăuga tă brută – tota l
|356742.2
|98.8
|107.6
|Impozite nete pe produs 1)
|47173.2
|99.4
|117.0
|Produs Intern Brut
|403915.4
|98.8
|108.6
|Consum final efectiv
|333328.9
|98.4
|107.8
|Consum final individual efectiv al gospodăriilor
|populaţiei 2)
|293012.1
|98.3
|108.8
|Chel tui ala pentru consumul final al
|gospodăriilor populaţiei
|260970.3
|98.2
|109.5
|Chel tui ala pentru consumul final al
|insti tuţi i lor fără scop lucrativ în serviciul
|gospodăriilor populaţiei
|2123.5
|100.9
|112.3
|Chel tui ala pentru consumul final individual al
|administraţiilor publice
|29918.3
|98.8
|102.0
|Consum final colectiv efectiv al administraţiilor
|publice 3)
|40316.8
|99.6
|101.2
|Formarea brută de capi ta l
|91310.7
|99.7
|107.0
|din care:
|Formarea brută de capi ta l fix
|80389.4
|104.7
|106.4
|Exportul net de bunuri şi servicii
|-20724.2
|–
|–
|Export de bunuri şi servicii
|170782.3
|101.9
|103.0
|Import de bunuri şi servicii
|191506.5
|101.2
|101.6
Tabel 5: Produsul Intern Brut pe categorii de resurse și utilizări, în Trimestrul I 2026
|Realizări – milioane lei preţuri curente –
|Indici de volum – în % faţă de
trimestrul IV 2025
|Indici de preţ – în % faţă de
trimestrul IV 2025
|Agricultură, silvicultură şi pescuit
|14990,5
|93,9
|95,4
|Industrie
|83910,0
|107,4
|94,9
|Construcţii
|44366,0
|116,1
|91,3
|Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
|motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante
|98992,7
|99,6
|99,7
|Informații și comunicații
|33817,5
|91,1
|101,2
|Intermedieri financiare şi asigurări
|17115,5
|103,9
|94,9
|Tranzacţii imobiliare
|35408,2
|96,0
|101,2
|Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii
|administrative și activități de servicii suport
|41056,5
|96,4
|105,8
|Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul
|public; învățământ; sănătate și asistență socială
|58904,0
|104,1
|96,1
|Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de
|produse de uz casnic și alte servicii
|17462,5
|106,6
|98,6
|Valoarea adăugată brută – total
|446023,4
|99,9
|99,9
|Impozite nete pe produs 1)
|51946,1
|100,9
|104,3
|Discrepanță statistică
|-149,4
|–
|–
|Produs Intern Brut
|497820,1
|100,0
|100,7
|Consum final efectiv
|388065,3
|99,3
|100,2
|Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2)
|343880,7
|98,8
|100,4
|Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei
|303265,8
|98,2
|101,3
|Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop
|lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
|4003,4
|99,6
|104,4
|Cheltuiala pentru consumul final individual al
|administraţiilor publice
|36611,5
|103,6
|93,9
|Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3)
|44184,6
|104,1
|97,2
|Formarea brută de capital
|149184,6
|101,5
|117,2
|din care:
|Formarea brută de capital fix
|138263,3
|101,4
|110,2
|Exportul net de bunuri şi servicii
|-25466,8
|–
|–
|Export de bunuri şi servicii
|172990,4
|100,0
|99,8
|Import de bunuri şi servicii
|198457,2
|101,0
|100,7
|Discrepanță statistică
|-13963,0
|–
|–
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