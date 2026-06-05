INS: PIB-ul în T1 2026 s-a menţinut nemodificat în termeni reali comparativ cu T4 2025

Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2026 s-a menținut nemodificat în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2025, a informat vineri, 5 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).

Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I 2026 s-a menținut nemodificat în termeni reali, comparativ cu trimestrul IV 2025, a informat vineri, 5 iunie 2026, Institutul Național de Statistică (INS).

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,2% pe seria brută şi o scădere cu 1.1% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025. Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrul I 2026. Evoluţia Produsului intern brut trimestrial în perioada 2024 – 2026, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în tabelul care urmează.

Tabel 1: evoluţia trimestrială a Produsului Intern Brut

Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV An – în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent – Serie brută 2024 100,6 100,9 101,7 100,5 100,9 2025 100,3 100,3 101,7 100,2 100,7 2026 98,8 – – – – Serie brută prin metoda volumelor înlănțuite cu an de referință 2020*) 2024 102,3 100,8 100,2 100,8 100,9 2025 100,6 102,5 101,3 98,8 100,7 2026 98,5 – – – – Serie ajustată sezonier**) 2024 102,1 100,5 100,3 100,8 – 2025 100,7 102,1 101,4 98,6 – 2026 98,9 – – – – – în % faţă de trimestrul precedent – Serie ajustată sezonier**) 2024 99,8 99,4 100,6 100,9 – 2025 99,7 100,9 100,0 98,1 – 2026 100,0 – – – –

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul I 2026, a fost de 497820,1 milioane lei preţuri curente în termeni nominali, iar în termeni reali, în scădere cu 1,1% față de trimestrul I 2025, iar comparativ cu trimestrul anterior nu s-a modificat.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2026 a fost de 403915,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,2 % faţă de trimestrul I 2025.

În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2026.

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în trimestrul I 2026 faţă de trimestrul I 2025, au contribuit în mod deosebit următoarele ramuri:

Construcțiile (+0,4%), cu o pondere de 5,3% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 7,9%;

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii (+0,3%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 11,6%.

Contribuţii negative la modificarea PIB au înregistrat următoarele activități:

Industria (-0,2%), cu o pondere de 15,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,2%;

Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,8%), cu o pondere de 22,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,1%;

Informațiile și comunicațiile (-0,3%), cu o pondere de 8,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 4,1%;

Tranzacțiile imobiliare (-0,1%), cu o pondere de 7,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,9%;

Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,3%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 3,9%;

Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (-0,2%), cu o pondere de 14,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 1,3%.

Agricultura, intermedierile financiare şi asigurările nu au contribuit la creșterea PIB. De asemenea, impozitele nete pe produs nu au contribuit la creșterea PIB, având o pondere de 11,6% la formarea PIB, iar volumul lor a înregistrat o scădere a cu 0,6%.

Tabel 2: contribuţia categoriilor de resurse la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut, în Trimestrul I 2026

Contributia la formarea PIB – % Contribuţia la creşterea PIB – % Provizoriu (1) Provizoriu (1) Agricultură, silvicultură şi pescuit 1,6 0,0 Industrie 15,8 -0,2 Construcţii 5,3 0,4 Comerţ cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 22,5 -0,8 Informații și comunicații 8,1 -0,3 Intermedieri financiare şi asigurări 4,1 0,0 Tranzacţii imobiliare 7,5 -0,1 Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 6,1 -0,3 Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ; sănătate și asistență socială 14,6 -0,2 Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 2,8 0,3 Valoarea adăugată brută – total 88,4 –1,2 Impozite nete pe produs 11,6 0,0 Produsul intern brut 100,0 –1,2

Categorii de utilizări

O contribuție pozitivă a avut-o formarea brută de capital fix al cărei volum s-a majorat cu 4,7%, contribuind cu +0,9% la creșterea PIB. Contribuții negative la modificarea PIB au avut:

cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a diminuat cu 1,8%, contribuind cu -1,2% la modificarea PIB;

cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 1,2%, contribuind cu -0,1% la modificarea PIB;

cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice, al cărei volum a scăzut cu 0,4% și nu a contribuit la creşterea PIB;

Tabel 3: contribuţia categoriilor de utilizări la formarea şi creşterea Produsului Intern Brut, în Trimestrul I 2026

Contributia la formarea PIB – % Contribuţia la creşterea PIB – % Provizoriu (1) Provizoriu (1) Consumul final efectiv total 82,5 –1,3 Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 72,5 -1,3 Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei 64,6 -1,2 Cheltuiala pentru consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 0,5 0,0 Cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice 7,4 -0,1 Consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice 10,0 0,0 Formarea brută de capital fix 19,9 0,9 Variaţia stocurilor 2,7 –1,0 Exportul net de bunuri şi servicii –5,1 0,2 Exportul de bunuri şi servicii 42,3 0,8 Importul de bunuri şi servicii 47,4 0,6 Produsul intern brut 100,0 –1,2

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2026 față de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 117 din 13 mai 2026 înregistrând diferențe. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

Tabel 4: Produsul Intern Brut pe categorii de resurse și utilizări, în Trimestrul I 2026

Realizări – milioane lei preţuri curente – Indici de volum – în % fa ţă de trimestrul I 2025 Indici de preţ – în % fa ţă de trimestrul I 2025 Agricul tură , s i lvicul tură şi pescuit 6385.0 100.8 107.5 Industrie 63707.5 98.8 110.4 Construcţii 21480.0 107.9 108.5 Comerţ cu ridica ta ș i cu amănuntul ; repararea autovehi culelor şi motoci cletelor; transport şi depozi ta re; hoteluri şi res ta urante 90715.8 96.9 108.1 Informații ș i comunicații 32553.6 95.9 109.7 Intermedieri financiare şi asigurări 16476.1 100.9 105.5 Tranzacţii imobiliare 30168.0 98.1 107.7 Activi tă ți profesionale, științifice ș i tehnice; activi tă ți de servicii administrative ș i activi tă ți de servicii suport 24691.8 96.1 113.8 Administrație publică ș i apărare; asigurări sociale din s istemul public; învă ță mânt; sănă ta te ș i asistență socială 59054.1 98.7 101.2 Activi tă ți de specta cole, cul tura le ș i recreative; reparații de produse de uz casnic ș i alte servicii 11510.3 111.6 105.1 Valoarea adăuga tă brută – tota l 356742.2 98.8 107.6 Impozite nete pe produs 1) 47173.2 99.4 117.0 Produs Intern Brut 403915.4 98.8 108.6 Consum final efectiv 333328.9 98.4 107.8 Consum final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2) 293012.1 98.3 108.8 Chel tui ala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei 260970.3 98.2 109.5 Chel tui ala pentru consumul final al insti tuţi i lor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 2123.5 100.9 112.3 Chel tui ala pentru consumul final individual al administraţiilor publice 29918.3 98.8 102.0 Consum final colectiv efectiv al administraţiilor publice 3) 40316.8 99.6 101.2 Formarea brută de capi ta l 91310.7 99.7 107.0 din care: Formarea brută de capi ta l fix 80389.4 104.7 106.4 Exportul net de bunuri şi servicii -20724.2 – – Export de bunuri şi servicii 170782.3 101.9 103.0 Import de bunuri şi servicii 191506.5 101.2 101.6

Tabel 5: Produsul Intern Brut pe categorii de resurse și utilizări, în Trimestrul I 2026