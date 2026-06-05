Economia Rusiei ar putea stagna în 2026, pe fondul prăbușirii investițiilor și al dobânzilor ridicate

Economia Rusiei riscă să stagneze în 2026, potrivit estimărilor prezentate de Andrei Kostin, directorul general al VTB. Perspectivele slabe sunt cauzate de scăderea investițiilor și de costurile ridicate ale creditării, care afectează activitatea companiilor.

Economia Rusiei ar putea intra într-o perioadă de stagnare în acest an, pe fondul costurilor ridicate ale creditării și al reducerii investițiilor, a declarat Andrei Kostin, directorul general al băncii VTB, a doua cea mai mare instituție de credit din țară. Potrivit acestuia, estimările VTB indică o creștere economică cuprinsă între 0% și 0,5% în 2026, în concordanță cu prognoza oficială a guvernului rus, care anticipează un avans de doar 0,4%. Kostin este primul executiv de rang înalt din sistemul bancar rus care afirmă public că economia ar putea stagna în acest an.

Unul dintre principalii factori care contribuie la această perspectivă este scăderea accentuată a investițiilor în capital fix. În primul trimestru al anului, acestea s-au redus cu 14,3%, în timp ce nivelul ridicat al dobânzilor continuă să limiteze accesul companiilor la finanțare și să descurajeze proiectele de dezvoltare.

În acest context, Kostin estimează că banca centrală va reduce rata-cheie a dobânzii până la sfârșitul anului, de la nivelul actual de 14,5% la aproximativ 11%-12%, pe măsură ce presiunile inflaționiste se vor diminua. Kostin a subliniat că inflația reprezintă cea mai mare amenințare pentru funcționarea unei economii, apreciind că stabilizarea prețurilor rămâne principala condiție pentru redresarea și relansarea economiei ruse.

„Cel mai mare duşman al oricărei economii este inflaţia”, a afirmat Kostin, explicând că stabilizarea preţurilor rămâne prioritatea principală pentru redresarea economiei ruse.

În același timp, Kostin a remarcat o creștere a interesului investitorilor din China și din statele arabe pentru activele rusești. Potrivit șefului VTB, companiile chineze nu se mai limitează doar la comercializarea produselor pe piața rusă, ci încep să investească tot mai mult în capacități de producție locale, semn al unei implicări economice mai profunde.

Kostin a subliniat că interesul investitorilor din China și din țările Golfului Persic este în continuă creștere și consideră că fluxurile de capital străin s-ar putea intensifica semnificativ după încheierea războiului din Ucraina. În opinia sa, aceste investiții ar putea viza atât activele fixe, cât și piața bursieră rusă.

Totuși, procesul de reprivatizare a activelor preluate de stat întâmpină dificultăți. Potrivit lui Kostin, una dintre principalele probleme este reprezentată de prețurile ridicate solicitate de autorități pentru aceste active, ceea ce reduce atractivitatea lor pentru potențialii cumpărători.

Estimările sale arată că, în ultimii ani, au fost confiscate active în valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari, aparținând atât unor investitori străini, cât și unor miliardari ruși. În prezent, Guvernul de la Moscova încearcă să valorifice aceste active pentru a suplimenta veniturile bugetare, afectate de nivelul ridicat al cheltuielilor generate de război.