OCDE avertizează asupra unei crize în industria oțelului. China, acuzată că alimentează supracapacitatea globală

Industria globală a oțelului se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza supracapacității de producție și a subvențiilor acordate de unele state, avertizează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Potrivit organizației, creșterea capacităților de producție, în special în China, riscă să afecteze piețele internaționale, să reducă prețurile și să pună presiune pe producătorii din Europa și din alte economii membre OCDE.

OCDE arată că supracapacitatea globală din industria siderurgică este estimată să crească de la 640 de milioane de tone în 2025 la 745 de milioane de tone până în 2028.

În același timp, cererea mondială de oțel este așteptată să avanseze cu doar 34 de milioane de tone în perioada 2026-2028.

Diferența este semnificativă, deoarece producătorii intenționează să adauge până la 139 de milioane de tone de capacitate nouă în același interval.

Potrivit OCDE, dacă toate proiectele anunțate vor fi realizate, excesul global de capacitate va depăși producția anuală totală a tuturor statelor membre OCDE cu aproape 320 de milioane de tone.

Organizația avertizează că această situație poate afecta profitabilitatea și viabilitatea pe termen lung a industriei siderurgice din numeroase țări.

Raportul OCDE evidențiază rolul important al subvențiilor de stat în dezvoltarea capacităților de producție.

Potrivit datelor organizației, în 2024 compania siderurgică mediană din China a beneficiat de subvenții de aproximativ 15 ori mai mari decât cele acordate producătorilor din alte state, raportat la valoarea activelor.

În același timp, exporturile chineze de oțel au atins un nivel record în 2025, ajungând la 131 de milioane de tone.

OCDE arată că acest volum reprezintă o creștere de 153% față de anul 2020 și depășește întreaga producție de oțel a Uniunii Europene din 2025.

China este așteptată să contribuie și în următorii ani la extinderea capacităților globale de producție, având în plan adăugarea a încă 38,6 milioane de tone până în 2028. Este cea mai mare creștere planificată de orice țară analizată de OCDE.

OCDE subliniază că producătorii europeni sunt într-o poziție mai vulnerabilă decât mulți dintre competitorii lor internaționali.

Companiile din Europa se confruntă, în general, cu costuri mai ridicate ale energiei și forței de muncă, precum și cu standarde de mediu mai stricte.

În plus, industria siderurgică este afectată și de creșterea costurilor energetice. Potrivit raportului, energia poate reprezenta până la 40% din costurile de producție ale oțelului, ceea ce face sectorul extrem de sensibil la fluctuațiile prețurilor.

Organizația atrage atenția și asupra problemelor din lanțurile de aprovizionare cu materii prime. Nicio țară producătoare de oțel nu este complet autosuficientă în privința materiilor necesare producției, iar restricțiile la export pentru anumite resurse devin tot mai frecvente.

OCDE menționează că 42 de state au introdus deja restricții la exportul de fier vechi, una dintre materiile prime esențiale pentru producția realizată în cuptoare electrice cu arc.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a declarat că este nevoie de măsuri pentru eliminarea cauzelor care stau la baza supracapacității globale.

Acesta a arătat că subvențiile considerate dăunătoare și alte practici care distorsionează concurența trebuie abordate printr-o cooperare internațională mai puternică și prin asigurarea unor condiții egale pentru toți producătorii.

Raportul mai semnalează că unele companii ar putea încerca să evite barierele comerciale și taxele antidumping prin exportul de semifabricate din oțel către state din Asia de Sud-Est, unde acestea sunt procesate și apoi reexportate către piețele OCDE.

Potrivit organizației, exporturile chineze de semifabricate din oțel către această regiune au crescut cu aproximativ 300%, evoluție care ridică semne de întrebare privind traseul comercial al acestor produse.

OCDE avertizează că, dacă tendințele actuale vor continua, viabilitatea pe termen lung a industriei siderurgice și securitatea economică a multor state ar putea fi afectate.