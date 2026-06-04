Companiile care rivalizează cu economiile naționale: cum s-ar clasa dacă ar fi țări

Topul Fortune 500, ajuns la a 72-a ediție, clasifică anual cele mai mari companii din Statele Unite în funcție de venituri. Evaluările includ performanțele financiare și rezultatele economice ale fiecărei corporații, oferind o imagine de ansamblu asupra dimensiunii reale a mediului corporativ american. În unele cazuri, valorile de piață ale acestor companii depășesc PIB-ul unor state întregi.

Analizele recente care compară capitalizarea de piață a companiilor din Fortune 500 cu datele privind PIB-ul global arată că mai multe nume din tehnologie și retail se situează la nivelul unor economii naționale important. Practic se evidențiază raportul dintre valoarea percepută de investitori și producția economică anuală a statelor.

În acest context, Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft și Amazon apar printre companiile care ar ocupa poziții superioare în clasamentele economiilor globale dacă ar fi state independente.

Nvidia este considerată una dintre companiile definitorii ale infrastructurii pentru inteligența artificială. Cu o capitalizare de piață de aproximativ 4,24 trilioane de dolari, compania ar fi clasată pe locul patru la nivel global dacă ar fi o țară, imediat după Germania și înaintea Japoniei și Indiei.

Această poziționare reflectă diferențele dintre economiile naționale și evaluările pieței de capital, unde așteptările investitorilor pot amplifica semnificativ valoarea unei companii. În același timp, Nvidia se află peste nivelul unor economii dezvoltate precum Japonia.

Apple, cu o capitalizare de piață de aproximativ 3,73 trilioane de dolari, s-ar situa pe locul șase în acest clasament ipotetic, între Japonia și India. Compania depășește astfel una dintre cele mai mari economii emergente ale lumii.

Alphabet, evaluată la aproximativ 3,48 trilioane de dolari, se poziționează imediat sub India și peste Regatul Unit. Microsoft, cu o valoare de aproximativ 2,75 trilioane de dolari, ar ocupa un loc între Franța și Italia, ilustrând diferențele dintre sectorul tehnologic global și economiile naționale europene.

Amazon, cu o capitalizare de piață de aproximativ 2,24 trilioane de dolari, se situează în apropierea Canadei și peste Brazilia. Diferențele sunt relativ reduse la acest nivel, unde valorile economiilor și ale companiilor mari tind să fie mai apropiate.

În aceeași zonă se află și alte corporații majore. Broadcom, cu aproximativ 1,47 trilioane de dolari, și Meta Platforms, cu aproximativ 1,45 trilioane de dolari, se poziționează între Spania și Indonezia, într-un interval competitiv al valorilor de piață globale.

Tesla, evaluată la aproximativ 1,39 trilioane de dolari, se află foarte aproape de Indonezia, diferența dintre cele două fiind de ordinul miliardelor. În apropiere se află și Berkshire Hathaway, cu aproximativ 1,03 trilioane de dolari, poziționată între Olanda și Elveția.

Walmart, companie care a dominat clasamentul Fortune 500 privind veniturile timp de 13 ani consecutivi înainte ca Amazon să preia conducerea în 2026, are o capitalizare de piață de aproximativ 913 miliarde de dolari, situându-se sub nivelul economiei elvețiene.