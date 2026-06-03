UE lansează un plan pentru reducerea dependenței tehnologice de SUA și China. Bruxelles-ul mizează pe cloud, cipuri și AI pentru suveranitate digitală

UE a prezentat un amplu pachet de măsuri dedicat suveranității tehnologice, prin care încearcă să reducă dependența de Statele Unite și China și să reintre în cursa globală a tehnologiilor avansate. Inițiativa vizează în special dezvoltarea industriei locale de cloud computing, inteligență artificială și semiconductori, însă rămâne deschisă întrebarea dacă măsurile vor produce efecte semnificative și cum vor reacționa cele două mari puteri globale.

Comisia Europeană consideră că tehnologia și geopolitica sunt profund interconectate, iar viitorul va fi influențat de statele care reușesc să inoveze. În acest context, oficialii europeni subliniază că Uniunea trebuie să își asume un rol de lider în inovare, pentru a nu rămâne în urma competitorilor globali.

Pachetul de măsuri pune un accent puternic pe infrastructura digitală, în special pe cloud, servicii de inteligență artificială, soluții open-source și producția de cipuri. În prezent, piața europeană este dominată de companii americane precum Google, Microsoft și Apple, dar și de giganți chinezi precum Alibaba și ByteDance, în timp ce furnizorii europeni au o cotă redusă.

„Trăim într-o lume în care geopolitica și tehnologia sunt indisolubil legate. Cei care promovează inovarea tehnologică vor modela viitorul, iar noi trebuie să ne asigurăm că Europa joacă un rol de prim-plan în acest sens”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

Oficialii europeni atrag atenția că dependența de tehnologii externe este de lungă durată, însă a fost accentuată recent de tensiunile geopolitice, politicile comerciale ale Statelor Unite și utilizarea strategică a dependențelor tehnologice de către China, conform Euronews.

Un raport al fostului premier italian Mario Draghi arată că o mare parte din diferența de creștere economică dintre Uniunea Europeană și Statele Unite este explicată de decalajul din sectorul tehnologic. Documentul avertizează că Europa a ratat prima etapă a revoluției digitale și că inteligența artificială ar putea reprezenta ultima oportunitate majoră de recuperare în cursa globală.

Componenta centrală a planului este sectorul cloud, care reprezintă infrastructura de bază pentru serviciile digitale moderne. În prezent, Amazon, Microsoft și Google controlează aproximativ 80% din piața europeană, iar furnizorii locali sunt marginalizați.

Pentru a reduce această dependență, Comisia Europeană propune introducerea unor niveluri diferite de suveranitate digitală în achizițiile publice, în funcție de sensibilitatea utilizării. În sectoarele critice, precum apărarea sau sănătatea, companiile din afara Europei ar putea fi excluse de la contracte publice, pentru a evita scenarii în care servicii esențiale ar putea fi întrerupte de actori externi.

Oficialii europeni susțin că această abordare este necesară pentru a preveni riscuri strategice majore și pentru a oferi furnizorilor europeni șansa de a concura în domenii esențiale.

Pe lângă cloud, planul vizează și industria semiconductorilor, un sector dominat de Statele Unite în proiectare și de Taiwan și Coreea de Sud în producție. După eșecul parțial al primului Chips Act, Comisia Europeană încearcă acum o nouă strategie, concentrată pe stimularea cererii pentru cipuri europene, în ideea că oferta va urma cererea.

Unele sectoare, precum industria auto, ar putea fi obligate să își diversifice sursele de aprovizionare cu semiconductori, în încercarea de a reduce dependența de producători subvenționați din China, acuzați că distorsionează piața prin practici de dumping.

„Europa nu poate scăpa de dependența tehnologică doar prin reglementări. Trebuie să-și dezvolte propriile capacități, să depășească dependențele unilaterale și să restabilească o alegere reală atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori”, a declarat europarlamentarul Matthias Ecke (S&D/Germania).

Inteligența artificială este considerată motorul principal al transformării digitale, însă piața globală este dominată de companii precum OpenAI, Anthropic și DeepSeek. În Europa, singurul jucător competitiv la nivel înalt este Mistral AI, care ar putea beneficia de politicile de achiziții publice din domeniul apărării.

În același timp, Uniunea Europeană se confruntă cu întârzieri semnificative în construirea de centre de date necesare pentru dezvoltarea AI, din cauza birocrației, costurilor ridicate la energie și lipsei terenurilor disponibile.

Eurodeputați și oficiali europeni subliniază că simpla reglementare nu este suficientă pentru a depăși dependența tehnologică, fiind necesară dezvoltarea reală a capacităților industriale și tehnologice interne.

În acest context, Uniunea Europeană urmează să se alăture unei inițiative conduse de Statele Unite, denumită Pax Silica, care are ca scop securizarea lanțurilor de aprovizionare cu cipuri, în condițiile în care Europa nu se poate desprinde pe termen scurt de tehnologiile Nvidia. Totuși, această dependență este considerată problematică, deoarece ecosistemul Nvidia este dificil de înlocuit.

Conceptul de suveranitate tehnologică își are originea în domeniul apărării din Franța și a fost extins ulterior la tehnologiile digitale, mai ales în contextul tensiunilor comerciale și geopolitice din ultimii ani. Un moment de referință a fost sancționarea unor oficiali ai Curții Penale Internaționale de către Statele Unite, care a dus la întreruperea accesului acestora la servicii digitale americane utilizate zilnic.

Atât Washingtonul, cât și Beijingul au folosit în mod repetat dependențele tehnologice ca instrumente geopolitice, ceea ce a amplificat temerile Uniunii Europene privind posibile represalii în urma noii strategii. Cu toate acestea, oficialii europeni consideră că relațiile cu Statele Unite sunt în prezent relativ stabile, iar dialogul cu Washingtonul este mai constructiv decât în trecut, inclusiv în urma acordurilor comerciale recente.

În relația cu China, tensiunile rămân ridicate, iar disputa tehnologică se înscrie într-un context mai amplu de fricțiuni comerciale și geopolitice.

În lanțul global al semiconductorilor, Europa deține totuși un avantaj strategic important prin compania olandeză ASML, care controlează o verigă esențială în producția de cipuri avansate.

Planul Comisiei include și extinderea utilizării tehnologiilor open-source, pentru a reduce fragmentarea pieței europene și a sprijini dezvoltarea unor soluții competitive. În prezent, lipsa unei piețe unice de tehnologie și accesul limitat la capital determină multe startup-uri europene să se relocheze în afara continentului.

Pentru a combate aceste probleme structurale, Bruxelles-ul promovează inițiative precum uniunea piețelor de capital și proiectul EU Inc., menite să faciliteze scalarea companiilor tehnologice europene.

Oficialii europeni admit că autonomia totală nu este realistă într-o economie globalizată, însă obiectivul este reducerea dependențelor critice și creșterea capacităților interne. Strategia urmărește rezultate vizibile până în 2030, într-un context în care aproximativ 80% din tehnologiile utilizate în Europa provin încă din afara Uniunii.