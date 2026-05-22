Comisia Europeană a anunțat că proiectele selectate sunt amplasate în zece state din Spațiul Economic European: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Ungaria, Portugalia, Slovenia și Spania.

Aceste investiții vor utiliza tehnologii moderne pentru a înlocui sistemele clasice de producere a căldurii bazate pe gaze naturale și pentru a accelera introducerea pe piață a unor soluții cu emisii reduse de carbon.

Potrivit executivului comunitar, proiectele selectate vor evita emiterea a peste 6,6 milioane de tone de dioxid de carbon în următorii zece ani. În același timp, acestea vor genera aproximativ 16,3 terawați-oră de căldură decarbonizată în primii cinci ani de funcționare.

Capacitatea totală instalată a proiectelor ajunge la 766 MW termici.

Comisia Europeană estimează că implementarea celor 65 de proiecte va permite înlocuirea a peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale în următorii cinci ani.

Cantitatea este comparabilă cu consumul anual de gaze al aproximativ patru milioane de gospodării din Uniunea Europeană.

Finanțarea acordată provine din Fondul pentru inovare, unul dintre principalele instrumente europene destinate sprijinirii tranziției energetice și reducerii emisiilor de carbon. Resursele financiare ale fondului sunt alimentate din veniturile generate de schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Executivul comunitar subliniază că investițiile vor contribui nu doar la atingerea obiectivelor climatice, ci și la consolidarea securității energetice și a competitivității industriei europene.

Majoritatea proiectelor selectate se bazează pe tehnologii electrificate de producere a căldurii, precum încălzirea prin rezistență electrică directă sau indirectă.

Lista include însă și alte soluții inovatoare, precum pompe de căldură industriale, sisteme de termoficare solară, încălzire electromagnetică, încălzire dielectrică și diverse combinații tehnologice hibride.

Prin această diversitate, Comisia Europeană urmărește să accelereze adoptarea unor soluții adaptate diferitelor tipuri de procese industriale și să demonstreze viabilitatea comercială a tehnologiilor cu emisii reduse de carbon.

Proiectele selectate acoperă mai multe ramuri industriale importante. Printre acestea se numără industria celulozei și hârtiei, producția de sticlă, ceramică și materiale de construcții, precum și industria siderurgică. Aceste sectoare au fost până acum mai puțin reprezentate în portofoliul proiectelor finanțate prin Fondul pentru inovare.

De asemenea, sprijinul european va ajunge și în industria alimentară, sectorul băuturilor, industria textilă și cea farmaceutică.

Comisia Europeană consideră că aceste domenii au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor prin electrificarea proceselor industriale și utilizarea surselor regenerabile pentru producerea căldurii.

Următoarea etapă presupune pregătirea acordurilor de grant între Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) și beneficiarii selectați.

În această perioadă vor fi verificate condițiile finale de acordare a finanțării și detaliile tehnice ale fiecărui proiect.

Potrivit calendarului anunțat de Comisia Europeană, semnarea acordurilor este așteptată în a doua jumătate a anului 2026.

Inițiativa reprezintă un proiect-pilot pentru viitoarea Bancă Europeană pentru Decarbonizarea Industriei și are rolul de a accelera tranziția către procese industriale cu emisii reduse de carbon.

Fondul pentru inovare dispune de un buget estimat la aproximativ 40 de miliarde de euro pentru perioada 2020-2030 și reprezintă unul dintre principalele instrumente financiare prin care Uniunea Europeană încearcă să sprijine dezvoltarea tehnologiilor necesare atingerii obiectivului de neutralitate climatică.